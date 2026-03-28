Η «τιμωρία» Τραμπ σε χώρες του ΝΑΤΟ που λένε όχι στο 5% στην Άμυνα - Τα σχέδια για Γερμανία

Το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του ΝΑΤΟ εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τιμωρώντας τα κράτη - μέλη που δεν εκπληρώνουν την απαίτηση των ΗΠΑ να καταβάλουν 5% στις αμυντικές δαπάνες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, ο Τραμπ εξετάζει ένα «μοντέλο: πληρώνεις για να παίξεις» που θα μπορούσε να εμποδίζει τα κράτη να λαμβάνουν αποφάσεις, ακόμη και αν το ΝΑΤΟ αποφασίσει να πάει σε πόλεμο.

Πηγές της εφημερίδας που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ δήλωσαν ότι εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία.

«Η απογοήτευση με τους Ευρωπαίους είναι πολύ πραγματική», δήλωσαν πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης. «Οποιαδήποτε χώρα δεν πληρώνει το 5% δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει για τις μελλοντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ».

Να σημειωθεί ότι, όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ δαπανούν πλέον τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, ένας στόχος που έθεσε ο Τραμπ το 2014.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που εξετάζει, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεν πληρούν τον νέο στόχο θα μπορούσαν να αποκλειστούν από τις αποφάσεις για την επέκταση, τις κοινές αποστολές και την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5.

«Δεν θα έπρεπε να μπορείς να ψηφίσεις για να ξοδέψεις χρήματα στο μέλλον αν δεν πληρώνεις» αναφέρουν πηγές. «Πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε σχετικά με το τι αποτελεί απειλή και τι κάνει η συμμαχία. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτό που έκαναν η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι απαράδεκτο».

Τρεις αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν στην Telegraph ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ δεν έχουν καταθέσει επίσημα τα σχέδια. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν για ένα μοντέλο «πληρώνω για να παίξω» σε φόρουμ συζήτησης.

Διευκρινίζεται ότι, οι αποφάσεις εντός του ΝΑΤΟ απαιτούν συναίνεση. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι πιθανό να μπλοκάρουν τυχόν αλλαγές στη διαδικασία.

Πηγή: cnn.gr