Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ρωσικός βομβαρδισμός στην πόλη Κραματόρσκ - Ανταποδίδει η Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Αεροπορικός βομβαρδισμός στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε τρεις άμαχους, ανάμεσά τους αγόρι 13 ετών, και τραυμάτισε άλλους δεκατρείς χθες Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς οι επιθέσεις της Ρωσίας κοντά σε μέτωπα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, χρησιμοποιήθηκαν βόμβες «ολίσθησης» στον βομβαρδισμό της Κραματόρσκ, που γίνεται συχνά στόχος στον πόλεμο που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.

Επλήγησαν επίσης μεταξύ άλλων οι πόλεις Ολεξίιβο-Ντρουζκίφκα, σε μικρή απόσταση από την Κραματόρσκ και η Σλοβιάνσκ, βορειότερα.

Η Κραματόρσκ και η Σλοβιάνσκ βρίσκονται σε αυτή που έχει βαφτιστεί «ζώνη των οχυρών» και θεωρούνται στόχοι κλειδιά στην βραδεία προέλαση των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων προς δυσμάς με σκοπό την κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην πόλη Ταγκανρόγκ, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αζοφικής Θάλασσας, ανατολικά από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, σκότωσε άμαχο, τραυμάτισε δεύτερο και προκάλεσε πυρκαγιά, εξωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα τους κατοίκους τομέα της πόλης, σύμφωνα με τον Γιούρι Σλιούσαρ, περιφερειάρχη στη Ραστόφ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών εξακολουθούν να ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα μέρα και νύχτα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΟΥΚΡΑΝΙΚΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα