Σεισμός 7,3 ρίχτερ κοντά στα νησιά του Σολομώντα - Η δεύτερη μεγάλη σεισμική δόνηση σε δύο μήνες

Σεισμός 7,3 στην κλίμακα ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα νησιά Σολομώντα και Βανουάτου, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ, λίγο πριν τις 12 τοπική ώρα. Δεν έχουν σημειωθεί ζημιές, ούτε τραυματίες, ενώ δεν έχει εκδοθεί ακόμη προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 130 χιλιομέτρων. Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι συχνοί στην περιοχή που βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Ο δεύτερος σε δύο μήνες

Σημειώνεται ότι είναι ο δεύτερος σεισμός μεγάλης κλίμακας στην περιοχή, αφού στις 14 Φεβρουαρίου, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ανοικτά των ακτών του Βανουάτου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού έσπευσε τότε να καθησυχάσει τους κατοίκους, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για δημιουργία καταστροφικού θαλάσσιου κύματος από τη δόνηση, η οποία σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η Αντελίκ Φρανκ, εργαζόμενη σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο Πορτ Όλρι, περιέγραψε τον σεισμό ως «πολύ μεγάλο», σημειώνοντας ότι η διάρκεια της δόνησης άγγιξε το ένα λεπτό. «Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα έτριζαν για αρκετή ώρα, αλλά τίποτα δεν έπεσε στο έδαφος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρά την αρχική ανησυχία του κόσμου, η κατάσταση εξομαλύνθηκε γρήγορα καθώς δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς ζημιές στις υποδομές.

Το Βανουάτου, ένα αρχιπέλαγος 320.000 κατοίκων, βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη τεκτονική δραστηριότητα όπου οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις αποτελούν συχνό φαινόμενο. Παρά τη συχνότητα των φαινομένων, οι κάτοικοι παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς η γεωγραφική θέση της χώρας την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές.

