Σοκ και αποτροπιασμός στη Σουηδία: 62χρονος φέρεται να εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες για χρόνια

Πρωτοφανής υπόθεση συγκλονίζει τη Σουηδία με έναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι επί σειρά ετών εξέδιδε τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντάς την να συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες. Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και σειρά άλλων αδικημάτων.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα του απευθύνθηκε στις αρχές της βόρειας Σουηδίας καταγγέλλοντας χρόνια κακοποίηση και εκμετάλλευση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας φέρεται να αποκόμιζε οικονομικά οφέλη, εξαναγκάζοντας τη σύζυγό του «να επιδίδεται και να υποτάσσεται σε σεξουαλικές πράξεις» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αρχές τον κατηγορούν ότι δημοσίευε διαδικτυακές αγγελίες, οργάνωνε συναντήσεις με «πελάτες», παρακολουθούσε στενά τη γυναίκα και την πίεζε να εμφανίζεται σε διαδικτυακές σεξουαλικές πράξεις ώστε να προσελκύει περισσότερους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, φέρεται να ασκούσε βία, να την απειλούσε και να εκμεταλλευόταν τον εθισμό της στα ναρκωτικά, με τον εισαγγελέα να κάνει λόγο για «αδίστακτη εκμετάλλευση».

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς αναφορές σε απειλές που δεχόταν η γυναίκα, με τον άνδρα να την προειδοποιεί ότι θα «απελευθερώσει το τέρας» εάν δεν υπάκουε.

Εκτός από τη μαστροπεία, ο 62χρονος κατηγορείται για οκτώ βιασμούς, μεταξύ των οποίων και ένας που φέρεται να διαπράχθηκε παρουσία πελάτη, καθώς και για τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις εναντίον της συζύγου του.

Η δικηγόρος της γυναίκας, Σίλβια Ινγκολφσόντιρ, δήλωσε ότι η εντολέας της «έχει πέσει θύμα σοβαρών εγκλημάτων» και ελπίζει ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Η εισαγγελέας Ίντα Ανερστέντ είχε αναφέρει τον Φεβρουάριο ότι περίπου 120 άτομα που φέρονται να αγόρασαν σεξουαλικές υπηρεσίες έχουν ταυτοποιηθεί. Τα αδικήματα φαίνεται να εκτείνονται από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT, ο κατηγορούμενος υπήρξε υψηλόβαθμο μέλος της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels, γεγονός που έχει εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.

