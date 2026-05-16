Καμπάνια αντίστροφης μέτρησης ΔΗΣΥ - 8 μέρες έως την κάλπη: Στήριξη παραγωγών και σύγχρονος πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο

Στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και στη διατροφική ασφάλεια στρέφει την προσοχή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο πλαίσιο της καμπάνιας αντίστροφης μέτρησης ενόψει των βουλευτικών εκλογών, επιλέγοντας αυτή τη φορά να αναδείξει ζητήματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας.

Επιγραμματικά ο ΔΗΣΥ επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις εξής θεματικές:

Χαλλούμι ΠΟΠ, γεωργική ασφάλιση και επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2013-2023.

Στο επίκεντρο η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενεργειακή αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Προτάσεις για επιστημονική γεωργία, διατροφική ασφάλεια και στήριξη της νέας γενιάς παραγωγών.

Κεντρικό μήνυμα της νέας θεματικής παρέμβασης αποτελεί η ανάγκη για έναν σύγχρονο και ανθεκτικό πρωτογενή τομέα, με έμφαση στη στήριξη των παραγωγών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία της κυπριακής παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη κρίση του αφθώδους πυρετού, αλλά και στις επιπτώσεις της ανομβρίας, με την Πινδάρου να υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης σοβαρού σχεδίου, επιστημονικής διαχείρισης και άμεσων αντανακλαστικών για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο 2013-2023 προωθήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, με σημαντικότερο σταθμό την κατοχύρωση του Χαλλουμιού ως ΠΟΠ, τη μεταρρύθμιση της γεωργικής ασφάλισης και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων.

Παράλληλα, έγιναν έργα διαχείρισης υδάτων, επενδύσεις σε αρδευτικά έργα και δράσεις ενίσχυσης της κυπριακής υπαίθρου, ενώ προωθήθηκαν πολιτικές εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα και στήριξης της νέας γενιάς παραγωγών.

Για την περίοδο μετά το 2026, η Πινδάρου θέτει στο επίκεντρο τη μετάβαση σε έναν πιο σύγχρονο και ανθεκτικό πρωτογενή τομέα, με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής, την ενεργειακή αναβάθμιση των γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων και την ενίσχυση της επιστημονικής γεωργίας.

Στις προτάσεις που προβάλλονται περιλαμβάνονται ακόμη η περαιτέρω στήριξη της κτηνοτροφίας και της αλιείας, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η προστασία της διατροφικής ασφάλειας της χώρας και η δημιουργία προοπτικής για τη νέα γενιά της κυπριακής υπαίθρου.

Μέσα από τη σημερινή θεματική, η Πινδάρου επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του πρωτογενούς τομέα όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για την κοινωνική συνοχή, την αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από άλλες πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες κατηγορεί για λαϊκισμό, αποσπασματικές προσεγγίσεις και απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου για τον αγροτικό κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες ζητήματα: 1) άμυνας και διεθνών συμμαχιών, 2) σταθερότητας της οικονομίας, 3) υγείας και ΓεΣΥ, 4) συντάξεων και τρίτης ηλικίας, 5) ευρωπαϊκής πορείας και ισχυρής Κύπρου, 6) τουρισμού και ανάπτυξης, 7) πολιτισμού και κατοχύρωσης του καλλιτέχνη, 8) φορολογικής πολιτικής και στήριξης της οικογένειας, 9) δικαιοσύνης και θεσμικής μεταρρύθμισης, 10) διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας και 11) παιδείας, αθλητισμού και νέας γενιάς.

Η συγκεκριμένη καμπάνια συνοδεύεται από εκτενείς παρεμβάσεις με στοιχεία, απολογισμό έργου και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού.