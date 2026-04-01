«Επίθεση με πέτρες και κροτίδες» από τις ελεύθερες περιοχές καταγγέλλει ο Έρχιουρμαν

Σήμερα γύρω στη 13:30, σε σημείο στην κατεχόμενη Λευκωσία, πολύ κοντά στην Πράσινη Γραμμή και την Πύλη Πάφου, ομάδα από τις ελεύθερες περιοχές έριξε πέτρες και κροτίδες προς σημείο που βρίσκονταν Τουρκοκύπριοι, καταγγέλλει μέσω ανάρτησής του ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σύμφωνα με αναφορές στον τ/κ Τύπο η πληροφορία προέρχεται από τη «Διοίκηση Δυνάμεων Ασφαλείας» στα κατεχόμενα.

Ο Έρχιουρμαν ισχυρίζεται ότι το περιστατικό συνέβη σε περιοχή της νεκρής ζώνης κοντά στην Πύλη Πάφου και λέει ότι τόσο η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών όσο και η Κυπριακή Δημορκατία «φέρουν ευθύνη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία τόσο με την Ειρηνευτική Δύναμη όσο και με την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από την κυπριακή κυβέρνηση.

Ο Τ/κ ηγέτης λέει ότι είναι «απαράδεκτο να μην έχουν ληφθεί μέτρα, ιδιαίτερα σε ημέρα όπως η 1η Απριλίου, όταν η πιθανότητα τέτοιων περιστατικών θα μπορούσε να προβλεφθεί».

Ο κ. Έρχιουρμαν καταδικάζει τη φερόμενη επίθεση και ζητά από την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και να μοιραστούν πληροφορίες με τις αρμόδιες «αρχές» στα κατεχόμενα.

Τέλος, σημειώνει ότι κανένας δεν τραυματίστηκε και επαναλαμβάνει την καταδίκη της επίθεσης, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.