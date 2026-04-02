Ποιος θα διαδεχτεί τον Γκουτέρες στον ΟΗΕ; Τέσσερις υποψηφίοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες

Στα τέλη του χρόνου ολοκληρώνεται η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτός που θα διαδεχτεί τον Πορτογάλο θα βρεθεί μπροστά σε ένα πραγματικά τιτάνιο έργο. Η απαξίωση των ΗΠΑ απέναντι στον Οργανισμό, η διαρκής παράκαμψη του Διεθνούς Δικαίου, οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι και συγκρούσεις και τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα δημιουργούν ένα πλαίσιο που μόνο ιδανικό δεν θα είναι για αυτόν ή αυτή που θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να διαπραγματευτεί με πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Σι ή ο Μόντι. Συνολικά τέσσερεις είναι οι υποψήφιοι/ες (δύο άνδρες και δύο γυναίκες) μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Πολλοί πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα για την πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέα. Ας τους δούμε αναλυτικά.

Μισέλ Μπατσελέτ, Χιλή

Η Μισέλ Μπατσελέτ ήταν η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους της Χιλής. Πριν από αυτό, διετέλεσε Υπουργός Υγείας και Υπουργός Άμυνας. Η 74χρονη διαθέτει επίσης εκτεταμένη εμπειρία από τα Ηνωμένα Έθνη. Προηγουμένως διετέλεσε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ηγήθηκε της οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών «UN Woman». Η Μπατσελέτ προτάθηκε από τη Βραζιλία και το Μεξικό. Η χώρα της, η Χιλή, δεν υποστηρίζει πλέον την υποψηφιότητά της από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος δεξιός λαϊκιστής πρόεδρος, Χοσέ Αντόνιο Καστ. «Θα δυσκολευτεί να πείσει, ιδίως, την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία επί του παρόντος αντιτίθεται έντονα σε αυτό που θεωρεί «αφυπνισμένη» ατζέντα του ΟΗΕ, ότι μπορεί επίσης να είναι σύμμαχός τους», λέει η Μάγια Ούνγκαρ από τη δεξαμενή σκέψης Crisis Group. Ως κάτοχος βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν εύκολα να εμποδίσουν την εκλογή της.

Ραφαέλ Γκρόσι, Αργεντινή

Ο Ραφαέλ Γκρόσι είναι επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Σε αυτή τη θέση, ο 65χρονος έχει επιβλέψει πυρηνικά προγράμματα παγκοσμίως εδώ και χρόνια και είναι υπεύθυνος για την πυρηνική ασφάλεια. Ο Γκρόσι εμπλέκεται συχνά σε εξαιρετικά ευαίσθητα διπλωματικά ζητήματα. Για παράδειγμα, είναι ένθερμος υποστηρικτής μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν και, κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, οι προειδοποιήσεις του βοήθησαν να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη Ζαπορίζια. Ο Γκρόσι προτάθηκε από την πατρίδα του, την Αργεντινή. «Από τον ρόλο του, έπρεπε να μιλήσει με πολλούς σημαντικούς παράγοντες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία, να μεσολαβήσει, να διατηρήσει συνεχή επικοινωνία μαζί τους και να είναι παρών στα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η Ούνγκαρ. Σύμφωνα με αυτήν, ο Γκρόσι θεωρείται το φαβορί.

Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, Κόστα Ρίκα

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν είναι οικονομολόγος και πρώην Αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, από το 1994 έως το 1998. Η 70χρονη είναι Εκτελεστική Γραμματέας της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη. Ασχολείται με παγκόσμια οικονομικά ζητήματα, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, το εμπόριο και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών». Προτάθηκε από την πατρίδα της, την Κόστα Ρίκα. «Μία από τις λίγες αποφασιστικές επιτυχίες του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες ήταν η συμφωνία για τα σιτηρά στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία», λέει ο Ούνγκαρ. «Η Γκρίνσπαν, η οποία βοήθησε στη διαμόρφωσή της, έλαβε σημαντική αναγνώριση για αυτό».

Μάκι Σαλ, Σενεγάλη

Ο Μάκι Σαλ ήταν για μεγάλο διάστημα πρόεδρος της Σενεγάλης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάπτυξη υποδομών και στη διασφάλιση σχετικής πολιτικής σταθερότητας. Ο 64χρονος προήδρευσε επίσης της Αφρικανικής Ένωσης και υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της ηπείρου του στην παγκόσμια σκηνή. Ο Σαλ αντιμετώπισε συχνά επικρίσεις για αυταρχικές τάσεις. Προτάθηκε από το Μπουρούντι - ως μόνος μη Λατινοαμερικανός υποψήφιος. Αυτό θα μπορούσε να είναι μειονέκτημα για αυτόν, σύμφωνα με την Ούνγκαρ. Παραδοσιακά, το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα εναλλάσσεται μεταξύ των περιοχών του κόσμου και αυτή τη φορά θα ήταν η σειρά της Λατινικής Αμερικής. «Θα χρειαζόταν πραγματικά να εξασφαλίσει ευρεία υποστήριξη από αφρικανικές χώρες για να έχει μια σοβαρή ευκαιρία. Ωστόσο, η Αφρικανική Ένωση δεν υποστηρίζει την υποψηφιότητά του. Αυτό θα τον δυσκολέψει».

Πιθανές περαιτέρω υποψηφιότητες

Από τα μέσα Απριλίου, οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν τις πλατφόρμες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις κρατών μελών του ΟΗΕ μέσω ενός διαδραστικού διαδικτυακού διαλόγου θα ξεκινήσουν. Από τον Ιούλιο, στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες διάφορους γύρους έως ότου ένας υποψήφιος λάβει πλειοψηφία χωρίς ψήφους βέτο. Μέχρι να ξεκινήσει η ψηφοφορία, τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν υποψηφίους της τελευταίας στιγμής. Ως τελικό βήμα, ο νέος υποψήφιος πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το αποτέλεσμα αναμένεται στις αρχές του φθινοπώρου.

