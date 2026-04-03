Η Κούβα θα απονείμει χάρη σε περισσότερους από 2.000 κρατούμενους

Η Κούβα ανακοίνωσε σχέδια για την απονομή χάριτος σε 2.010 κρατούμενους ως «ανθρωπιστική» χειρονομία κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση της Αβάνας.

Η ανακοίνωση την Πέμπτη ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ χαλάρωσε τον de facto αποκλεισμό πετρελαίου κατά της Κούβας, επιτρέποντας σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο να παραδώσει αργό πετρέλαιο στη χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει αλλαγή στο κομμουνιστικό σύστημα διακυβέρνησης της Κούβας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει σκέψεις για την «κατάληψη» του νησιού.

Η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων αποτελεί από καιρό βασικό αίτημα των ΗΠΑ στην Κούβα, και οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα συνομιλίες, με την Αβάνα να υπόσχεται τον περασμένο μήνα την απελευθέρωση δεκάδων ατόμων.

Ένδειξη ότι οι συνομιλίες ανάμεσα σε Κούβα και ΗΠΑ προχωρούν;

Ο Μάικλ Μπουσταμάντε, πρόεδρος του τμήματος Κουβανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, δήλωσε: «Δεν φαίνεται παρατραβηγμένο να πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων προχωρούν. Ίσως αργά, αλλά προχωρούν».

«Προς τα πού; Δεν είναι σαφές», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να δούμε ποιοι περιλαμβάνονται σε αυτές τις απελευθερώσεις για να κατανοήσουμε την πιθανή πολιτική τους σημασία».

Η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ποιοι θα λάβουν χάρη, ποια εγκλήματα διέπραξαν ή πότε θα αφεθούν ελεύθεροι. Ανέφερε ότι η επιλογή βασίστηκε στη φύση των εγκλημάτων τους, στην καλή συμπεριφορά τους στη φυλακή, σε λόγους υγείας και στο χρόνο που έχουν εκτίσει.

Πρόσθεσε ότι η «ανθρωπιστική και κυριαρχική χειρονομία» θα αφορά νέους, γυναίκες και κρατούμενους άνω των 60 ετών, των οποίων η πρόωρη αποφυλάκιση έχει προγραμματιστεί εντός των επόμενων έξι μηνών έως ενός έτους.

Η Κούβα ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου ότι θα απελευθερώσει 51 κρατούμενους ως ένδειξη «καλής θέλησης» προς το Βατικανό, το οποίο έχει συχνά ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας.

Μια μέρα αργότερα, ο Πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ επιβεβαίωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Κούβας.

Οι πρόσφατες εξελίξεις

Η Αβάνα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η τελευταία της κίνηση θα είναι η πέμπτη φορά από το 2011 που έχει δώσε χάρη σε κρατούμενους, αριθμός που ανέρχεται σε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους.

Ανέφερε ότι η απόφασή της «λαμβάνεται στο πλαίσιο των θρησκευτικών εορτασμών της Μεγάλης Εβδομάδας – μια συνήθης πρακτική στο ποινικό μας σύστημα και μια αντανάκλαση της ανθρωπιστικής κληρονομιάς της επανάστασης».

Πρόσθεσε ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αλλοδαποί, καθώς και Κουβανοί πολίτες που ζουν στο εξωτερικό και καταδικάστηκαν ερήμην.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι μεταξύ των ατόμων που θα αποφυλακιστούν δεν θα περιλαμβάνονται όσοι διέπραξαν φόνο, σεξουαλική επίθεση, εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, κλοπή, παράνομη σφαγή ζώων ή εγκλήματα κατά της εξουσίας.

Επίσης την Πέμπτη, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα στείλει ένα δεύτερο πετρελαιοφόρο στην Κούβα, κάτι που ο Μπουσταμάντε χαρακτήρισε ως πιθανώς σημαντικό.

«Κάποιος μπαίνει στον πειρασμό να βγάλει το συμπέρασμα ή να αναρωτηθεί αν η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιτρέψει την είσοδο ενός ρωσικού πλοίου… και ίσως και ενός δεύτερου, μπορεί ή όχι να σχετίζεται με αυτό», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είναι Κουβανοαμερικανός και συχνά ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Αβάνας. Δήλωσε στο Fox News την Τρίτη ότι η Κούβα χρειάζεται οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

«Δεν μπορείς να διορθώσεις την οικονομία τους αν δεν αλλάξεις το σύστημα διακυβέρνησής τους», είπε ο Ρούμπιο. «Αλλά βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, και θα έχουμε περισσότερα νέα σχετικά με αυτό πολύ σύντομα».

