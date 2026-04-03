Όταν η Antigoni Buxton εμφανίστηκε στη σκηνή με τον Τζέισον Μομόα: «Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά» (βίντεο)

Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision περιέγραψε πώς βρέθηκε να τραγουδάει με τον σταρ του Χόλιγουντ

Μαζί με τον Τζέισον Μομόα τραγούδησε στη σκηνή πριν από μερικούς μήνες η Antigoni Buxton. Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου βρέθηκε να ερμηνεύει μερικά τραγούδια με τον σταρ του Χόλιγουντ.

Η Antigoni Buxton εξήγησε πως όλα έγιναν ξαφνικά, όταν ένα άτομο ενημέρωσε τον Μομόα ότι εκείνη ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Τότε, ο ηθοποιός την κάλεσε να τραγουδήσουν μαζί με την μπάντα του, με την ίδια να δέχεται την πρόταση.  

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ήρθε κι έδεσε», την Παρασκευή 3 Απριλίου: «Ήταν πολύ τυχαίο. Γνωριστήκαμε και έμαθα ότι έχει band. Κάποιος του είπε ότι τραγουδάω και είπε “θες να τραγουδήσεις μαζί μας;” και είπα “ναι, γιατί όχι;”. Και όλα έγιναν πολύ ξαφνικά».

Πηγή: protothema.gr

