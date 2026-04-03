Live: Το Ιράν έριξε αμερικανικό ελικόπτερο διάσωσης - Αδιέξοδο στις προσπάθειες για κατάπαυση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα την 35η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί ότι ο αμερικανικός στρατός δεν έχει «καν αρχίσει να καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει στο Ιράν». Αίσθηση ωστόσο προκαλεί η είδηση ότι εν μέσω της κοινής πολεμικής επιχείρησης με το Ισραήλ, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, Ράντι Τζορτζ, να παραιτηθεί και να αποστρατευθεί αμέσως. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη που αντιστέκεται σθεναρά, απειλεί με νέα πλήγματα Ισραήλ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία ενώ το Μπαχρέιν αναμένει τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταδίκη των ενεργειών του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ ως παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

Ο Χέγκσεθ ζήτησε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Στρατού των ΗΠΑ, Ράντι Τζορτζ να υποβάλλει την παραίτησή του.

Σφυροκόπημα ΗΠΑ και Ισραήλ σε χαλυβουργεία, γέφυρα και υποδομές του Ιράν.

Στενά του Ορμούζ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ψηφίζει επί της πρότασης του Μπαχρέιν που απαιτεί δράση

CNN: Άθικτοι οι πύραυλοι που επιτρέπουν στο Ιράν να απειλεί στα Στενά του Ορμούζ – Χιλιάδες drones απομένουν στο οπλοστάσιο

Ιράν – Φρουροί της Επανάστασης: Οι επιθέσεις στην αμερικανική τεχνολογία θα συνεχιστούν – Amazon και Oracle οι πρώτοι στόχοι

YΠΕΞ Ιράν: Ο βομβαρδισμός γέφυρας δείχνει ηθική κατάρρευση των ΗΠΑ – Τι απάντησε στον Τραμπ για επιστροφή στην εποχή του Λίθου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε μέσω Truth Social ένα βίντεο που δείχνει την καταστροφή «της μεγαλύτερης γέφυρας στο Ιράν» εξαιτίας βομβαρδισμού, σχολιάζοντας πως είναι ώρα η Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία «προτού να είναι πολύ αργά».

Περίπου 40 χώρες ζήτησαν την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

Απειλές του Ισραήλ σε ηγέτη της Χεζμπολάχ: Θα βρεις τον Νασράλα και τον Χαμενεΐ.

Ανελέητο ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, Πρώτο Θέμα, in.gr, skai.gr