Live: Νέο τελεσίγραφο από Τραμπ - «Ο χρόνος τελειώνει, 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση» - Οι ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του Σουλεϊμανί

Στο κόκκινο παραμένει το θερμόμετρο της έντασης στη Μέση Ανατολή στον απόηχο της συντιβής αμερικανικού F15 στο Ιράν με Ουάσινγκτον και Τεχεράνη να δίνουν μάχη για να εντοπίσουν τον ένα πιλότο του αεροσκάφους η τύχη του οποίου αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν και οπλισμένοι Ιρανοί πολίτες οι οποίοι δηλώνουν ότι «Μην ανησυχείτε αν θέλει ο Θεός θα τον βρούμε».

Υπενθυμίζεται ότι οι ιρανικές Αρχές έχουν επικηρύξει τον Αμερικανό πιλότο για 60.000 δολάρια ενώ επιχείρηση για τον εντοπισμό του διεξάγουν και οι Αμερικανοί.

Στο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν με ΜΜΕ να αναφέρουν ισχυρές εκρήξεις σε πετροχημικά εργοστάσια στα νότια της χώρας.

Στόχος έγινε και το πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέρ με βλήμα να πέφτει πολύ κοντά σε αυτό.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη εκτοξεύει απειλές για ένα ακόμη σημείο που από το οποίο διέρχονται εμπορικά πλοία. Ο λόγος για τον πορθμό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα ο οποίος βρίσκεται κοντά στην Υεμένη και τους αντάρτες Χούθι οι οποίοι έχουν τη στήριξη της Τεχεράνης.

Όλες οι εξελίξεις - Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, cnn.gr, protothema.gr