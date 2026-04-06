LIVE: Το Ιράν αρνήθηκε την εκεχειρία και κατέθεσε δική του πρόταση - Το «όχι» του Τραμπ

Ο Τραμπ είπε όχι σε 45ήμερη εκεχειρία που πρότειναν μεσολαβητές

«Η επιχείρηση “Epic Fury” συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00» (20:00 ώρα Κύπρου)

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι μεσολαβούσες χώρες πρότειναν εκεχειρία 45 ημερών στον πόλεμο στο Ιράν, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει αυτή την ιδέα.

«Αυτή είναι μια ιδέα μεταξύ πολλών και ο πρόεδρος δεν την έχει εγκρίνει. Η επιχείρηση “Epic Fury” συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00» (20:00 ώρα Κύπρου) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

  LIVE: Το Ιράν και οι ΗΠΑ έλαβαν σχέδιο εκεχειρίας δύο σταδίων, σύμφωνα με το Reuters - Νεκρός ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Χθες, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές, τόνισε πως διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Reuters πηγή ενήμερη για τις προτάσεις.

Σύμφωνα με το Axios, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι και Τούρκοι μεσολαβητές υπέβαλαν την πρόταση για 45ήμερη εκεχειρία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει τελεσίγραφο την Τρίτη το βράδυ πριν βομβαρδίσει τις υποδομές στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

