Νέο ενεργειακό σοκ: Ανεβαίνουν οι τιμές αργού πετρελαίου διεθνώς, μετά τις απειλές του Τραμπ κατά του Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Τρίτη αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατύπωσε δυσοίωνες απειλές κατά του Ιράν ενόψει της προθεσμίας που έχει θέσει για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύθηκε περίπου κατά 2% στα 114,81 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent με παράδοση Ιουνίου διαπραγματεύονταν ελαφρώς υψηλότερα στα 110,50 δολάρια το βαρέλι.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

«Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί», είπε ο πρόεδρος. «ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;»

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και τις γέφυρες του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ έως τις 3 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Κύπρου, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία διαπραγματευόταν σοβαρά.

Το κλείσιμο της στενής θαλάσσιας οδού που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν έχει προκαλέσει σοκ στην προσφορά, εκτινάσσοντας τις τιμές του αργού, των καυσίμων αεροσκαφών, του ντίζελ και της βενζίνης από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.

«Έχουν διορία μέχρι αύριο», είπε ο πρόεδρος. «Τώρα θα δούμε τι θα συμβεί. Μπορώ να σας πω ότι διαπραγματεύονται, πιστεύουμε καλή τη πίστει, θα το διαπιστώσουμε. Λαμβάνουμε τη βοήθεια ορισμένων απίστευτων χωρών που θέλουν να τελειώσει αυτό, γιατί τους επηρεάζει επίσης».

Το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούσαν ένα πλαίσιο σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί ήδη 5 εβδομάδες, καθώς η Τεχεράνη έχει αντισταθεί στην πίεση του Τραμπ για άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, κάτι που θα επέτρεπε την επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω της ζωτικής αυτής ενεργειακής αρτηρίας.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση κατάπαυσης του πυρός των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας το δικό του σχέδιο 10 σημείων, σύμφωνα με το Axios, που περιλαμβάνει μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή, αντί για προσωρινή κατάπαυση πυρός, πρωτόκολλο για ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και ανοικοδόμηση.

Ωστόσο, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός πριν από την προθεσμία παρέμεναν περιορισμένες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Τραμπ απάντησε στην πρόταση, λέγοντας ότι «Έκαναν μια … σημαντική πρόταση. Δεν είναι αρκετά καλή, αλλά έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θα δούμε τι θα συμβεί».

Η κυκλοφορία αρχίζει να επανέρχεται

Η έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένει ασαφής, δήλωσε ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, κρατώντας τους επενδυτές σε εγρήγορση και παγιδευμένους ανάμεσα στο να προεξοφλήσουν ένα άμεσο τέλος της σύγκρουσης ή περαιτέρω κλιμάκωση.

«Δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε την έκβαση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το Ιράν θα υποχωρήσει. Ή ότι ο Τραμπ θα αναβάλει ξανά την προθεσμία, εξηγώντας ότι οι διαπραγματεύσεις σημειώνουν πρόοδο. Ή ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί», δήλωσε ο Γιαρντένι. «Η ομίχλη του πολέμου παραμένει πυκνή».

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει αρχίσει να επανέρχεται σταδιακά, με 8 δεξαμενόπλοια να διέρχονται τη Δευτέρα, αυξημένα από τον μέσο όρο λιγότερων από 2 διελεύσεων ημερησίως τον Μάρτιο, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence. Ωστόσο, αυτό αποτελεί ένα κλάσμα των προπολεμικών επιπέδων, με μέσο όρο 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων να διέρχονται καθημερινά από τα στενά το 2025.

«Πρόκειται για μια οριακή βελτίωση όσον αφορά τις ροές από τα [Στενά του Ορμούζ]», δήλωσε ο Μάικλ Γουάν, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στη MUFG Research, σημειώνοντας ότι η πορεία προς την ειρήνη παραμένει «δύσκολη και απίθανη» δεδομένου του μεγάλου χάσματος στις προσδοκίες μεταξύ των διαφορετικών πλευρών της σύγκρουσης.

Μια πλήρης επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω των στενών θα χρειαστεί ακόμη χρόνο ώστε η πραγματική προσφορά να φτάσει στις ασιατικές οικονομίες που αντιμετωπίζουν άμεση ενεργειακή έλλειψη, δήλωσε ο Γουάν, ο οποίος εκτιμά χρονοδιάγραμμα «τουλάχιστον 3 έως 6 μήνες».

