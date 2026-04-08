Το Ιράν σκέφτεται να αποσυρθεί από την συμφωνία εκεχειρίας αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα μια μη κατονομαζόμενη πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η πηγή τόνισε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζουν στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, είναι μέρος της εκεχειρίας που συμφώνησε η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, συμπλήρωσε η πηγή

