Με 120 πλοία η τουρκική στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα

Το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας θα συνεχίσει αδιάλειπτα τις δραστηριότητές του, τόσο στη «Γαλάζια Πατρίδα» όσο και πέραν των συνόρων και στις διεθνείς θάλασσες, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Στόχος, προσθέτει, είναι η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας, η διατήρηση της επιρροής της και η ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος.

Η ενημέρωση του τουρκικού ΥΠΑΜ, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης του Τύπου για τις τελευταίες εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε πάνω στο πλοίο TCG Anadolu, που βρίσκεται στον Κόλπο της Αττάλειας, με αφορμή τη φάση πραγματικών πυρών της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα-2026». Με την ευκαιρία αυτή, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ζήτησε επίσης να σταματήσουν άμεσα οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΑΜ, η άσκηση διεξάγεται από τις 3 έως τις 9 Απριλίου στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητα διοίκησης και ελέγχου των ναυτικών δυνάμεων, να ενισχυθούν οι δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών και να δοκιμαστούν οι διαδικασίες διαλειτουργικότητας με τους άλλους κλάδους των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Κατά το τουρκικό ΥΠΑΜ, στο πλαίσιο της άσκησης πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις προετοιμασίας επιχειρήσεων, βολές με πραγματικά πυρά, δραστηριότητες υλικοτεχνικής ολοκλήρωσης και επιχειρησιακή εκπαίδευση σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Στην άσκηση συμμετέχουν, πέραν των ναυτικών δυνάμεων, στοιχεία του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Ακτοφυλακής, με συνολικά 120 πλοία, 50 αεροσκάφη και 15 χιλιάδες στελέχη.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ ανέφερε ακόμη ότι για πρώτη φορά μη επανδρωμένο αερόχημα TB-3 που απονηώθηκε από το TCG Anadolu κατέστρεψε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας καμικάζι, ενώ για πρώτη φορά εκτοξεύθηκε από το υποβρύχιο «Σακάρια» η εγχώριας παραγωγής βαριά τορπίλη «ΑΚΥΑ».

