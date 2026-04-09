Την παραίτηση της «κυβέρνησης» ζητούν οι συντεχνίες στα κατεχόμενα - «Νίκη του λαού η απόσυρση του διατάγματος για την ΑΤΑ»

Η «κυβέρνηση» πρέπει να παραιτηθεί μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις στο ζήτημα της ΑΤΑ, δήλωσε την Μεγάλη Πέμπτη ο πρόεδρος της τουρκοκυπριακής συντεχνίας Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσακλί κατά τη διάρκεια δηλώσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων έξω από το «πρωθυπουργικό γραφείο» στα κατεχόμενα.

Ο κ. Μπιτσακλί χαρακτήρισε την απόσυρση του διατάγματος για την ΑΤΑ με ισχύ νόμου «νίκη του λαού». «Τη στιγμή που αποσύρει το διάταγμα με ισχύ νόμου, οφείλει να παραιτηθεί και να αποχωρήσει», ανέφερε.

Σημείωσε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις βρίσκονται σε κινητοποιήσεις εδώ και καιρό. «Δυστυχώς έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση που δεν γνωρίζει τι πράττει. Τη μία ημέρα λέει ένα πράγμα, την άλλη κάτι διαφορετικό», είπε.

«Θα προχωρήσουν σε αύξηση εντός μιας εβδομάδας, η οποία θα επηρεάσει όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Στη συνέχεια θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε όλα, αλλά όχι στους μισθούς. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «κυβέρνηση» εξέδωσε «διάταγμα με ισχύ νόμου» το οποίο δεν μπόρεσε να εφαρμόσει και το απέσυρε. «Αυτό είναι αποτέλεσμα της στάσης του λαού. Σε αυτό το σημείο, αυτό που πρέπει να γίνει είναι σαφές: Να αποσύρουν το διάταγμα και να παραιτηθούν. Αυτό είναι το ορθό», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Türk-Sen είπε ότι τα λεγόμενα και οι πράξεις της «κυβέρνησης» δεν συμπίπτουν. «Στον πρόεδρο λένε άλλα, σε εμάς άλλα, και μετά οι υπουργοί τα διαψεύδουν. Είπαν ότι θα αποσύρουν τον νόμο, θα τον φέρουν σε επιτροπή, θα δημιουργήσουν πλαίσιο συνεννόησης. Μετά όμως είπαν ξανά ότι θα τον περάσουν. Προσπάθησαν μέχρι χθες το πρωί να τον περάσουν αλλά δεν ολοκλήρωσαν ούτε το πρώτο», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις δεν έχουν σταματήσει. «Έχει δοθεί αναβολή μέχρι τη Δευτέρα. Αν τη Δευτέρα επιχειρηθεί να περάσει ο νόμος, θα είμαστε και πάλι έξω από τη βουλή. Αυτό δεν συζητείται», είπε.

Τόνισε ότι είτε θα αποσυρθεί ο «νόμος» είτε οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. «Ακόμη και αν περάσει ο νόμος, οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν. Η απόφαση έχει ληφθεί. Όσο συζητούν τον νόμο στη βουλή, θα είμαστε και εμείς εκεί», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι σε περίπτωση έκδοσης νέου «διατάγματος», οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν. «Πήγαν στην Άγκυρα, θα επιστρέψουν. Αν επιμείνουν όταν επιστρέψουν, θα δουν. Ήρθαν και θα φύγουν. Σήμερα πήγαν στην Άγκυρα, μετά θα πάνε στα σπίτια τους», κατέληξε.

ΚΥΠΕ