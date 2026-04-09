Η Τουρκία ανάμεσα στις χώρες που κινδυνεύουν με εξαιρετικά μεγάλες ελλείψεις νερού

Έως το 2040 η Τουρκία και ακόμη 32 χώρες κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν «εξαιρετικά υψηλές ελλείψεις στο νερό», με την ένταση στη Μέση Ανατολή να αυξάνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των υδάτων στα έθνη της Μεσογείου.

Η στοχοποίηση κρίσιμων εγκαταστάσεων ενέργειας και αφαλατώσεων σε χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία θα μπορούσε να προκαλέσει μια ανθρωπιστική κρίση που θα επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Sabah.

Μελέτη που διεξήχθη από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων με έδρα τις ΗΠΑ ανέλυσε 167 χώρες χρησιμοποιώντας έναν δείκτη υδατικής πίεσης. Μέχρι το 2040, χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Κεντρική Ασία και μέρη της Νότιας Ευρώπης αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακραία υδατική πίεση.

Η Τουρκία κατατάσσεται 27η, κάτι το οποίο προκύπτει από τον αντίκτυπο της αυξανόμενης ζήτησης και των κλιματικών πιέσεων. Οι γειτονικές χώρες, και η Ελλάδα ανάμεσα σε αυτές αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικούς κινδύνους, γεγονός που υπογραμμίζει την περιφερειακή πρόκληση της εξασφάλισης βιώσιμων υδάτινων πόρων.

14 χώρες της Μέσης Ανατολής στο «κόκκινο»

Δεκατέσσερις από τις χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα υπόγεια ύδατα και την αφαλάτωση, με τη λειψυδρία να απειλεί την οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή τροφίμων, τον ενεργειακό εφοδιασμό και τα πρότυπα μετανάστευσης.

Ο διευθυντής του Τμήματος Επιστημών του Υδάτινου Δυναμικού της UNESCO, Αμπού Αμάνι, ορίζει την ασφάλεια των υδάτων ως την ικανότητα διασφάλισης της πρόσβασης σε επαρκές και αποδεκτής ποιότητας νερό, προστατεύοντας παράλληλα τη ζωή από κινδύνους που σχετίζονται με το νερό, όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις και ξηρασίες.

Η ασφάλεια των υδάτων περιλαμβάνει όχι μόνο τη διαθεσιμότητα αλλά και την ποιότητα, τις υποδομές και την ανθεκτικότητα.

Από το 2024, το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν διαθέτει ασφαλώς διαχειριζόμενο πόσιμο νερό και το 41% ​​δεν διαθέτει ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να επηρεάζονται δυσανάλογα. Περίπου 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πόσιμο νερό, 3,4 δισεκατομμύρια δεν έχουν ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής και 1,7 δισεκατομμύρια δεν έχουν βασικές υπηρεσίες υγιεινής στο σπίτι. Τουλάχιστον το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, βιώνουν υψηλή έλλειψη νερού για τουλάχιστον ένα μήνα κάθε χρόνο.

cnn.gr