Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «είναι απόλυτα υγιής και έχει τον πλήρη έλεγχο»

Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ «είναι καλά στην υγεία του, είναι παρών στο γραφείο του και έχει τον πλήρη έλεγχο», δήλωσε τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, όπως μεταφέρει το Iran International.

O Χατιμπζαντέχ σύμφωνα με τον ιστότοπο Caliber.Az απέδωσε τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του Χαμενεΐ, σε μια «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, «παραβιάζοντας όλους τους διεθνείς νόμους, σκότωσαν έναν αρχηγό κράτους».

Πρόσθεσε ότι οι εταίροι των ΗΠΑ στο Ισραήλ δεν θα διστάσουν να «σκοτώσουν οποιονδήποτε».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ως απάντηση σε πρόσφατο δημοσίευμα των Times, όπου πηγές των μυστικών υπηρεσιών έλεγαν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν τελούσε υπό ιατρική περίθαλψη και δεν συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων. Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν επίσημα αυτές τις αναφορές, επιβεβαιώνοντας ότι ο Χαμενεΐ διαχειρίζεται ενεργά τις κρατικές υποθέσεις.

