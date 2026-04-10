Μελάνια Τραμπ: Αρνήθηκε ότι ο Επσταϊν τη σύστησε στον Ντόναλντ

"Κακόβουλες προσπάθειες να με δυσφημίσουν"

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε την Πέμπτη οποιαδήποτε σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, επισημαίνοντας πως τέτοιοι ισχυρισμοί είναι απολύτως ψευδείς και δυσφημιστικοί.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διαβόητο Τζέφρι Έπστιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα», τόνισε η Μελάνια Τραμπ σε εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο θάνατος του Έπστιν, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019, πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να προστατευθούν «ισχυρές» προσωπικότητες.

Ο Νεοϋορκέζος χρηματιστής κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση τουλάχιστον χιλίων νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων και πολλά ανήλικα κορίτσια.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

