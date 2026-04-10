Οργή Στάρμερ για τη στάση του Τραμπ απέναντι στο Ιράν - Η σύγκριση με τον Πούτιν

Η υπομονή του Κιρ Στάρμερ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εξαντλείται με τον Βρετανό πρωθυπουργό να μην κρύβει τη δυσφορία του, με αφορμή το Ιράν, σε δηλώσεις που έκανε κατά την περιοδεία του σε χώρες του Κόλπου.

Συγκεκριμένα ο Στάρμερ δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένος με τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις του κόστους ζωής για τους Βρετανούς

Μάλιστα δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν όπως αποκαλύπτει η Telegraph.

Ο Σερ Κιρ δήλωσε στον Ρόμπερτ Πέστον του ITV: «Έχω αηδιάσει με το γεγονός ότι οικογένειες σε όλη τη χώρα βλέπουν τους λογαριασμούς τους να αυξομειώνονται στην ενέργεια, οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων να αυξομειώνονται στην ενέργεια λόγω των ενεργειών του Πούτιν ή του Τραμπ σε όλο τον κόσμο».

Επίσης, διαφώνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, λέγοντας ότι οι επιθέσεις «δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν».

«Αυτό θα πρέπει να σταματήσει - αυτή είναι η ακλόνητη άποψή μου - και ως εκ τούτου, το ερώτημα δεν είναι τεχνικό, αν πρόκειται για παραβίαση της συμφωνίας ή όχι», δήλωσε ο Σερ Κιρ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Κόλπο.

«Δεν έχουμε όλοι πρόσβαση σε όλες τις λεπτομέρειες της εκεχειρίας», είπε ο Σερ Κιρ, αλλά πρόσθεσε: «Ας είμαι απόλυτα σαφής - κάνουν λάθος». Τόσο ο κ. Τραμπ όσο και το Ισραήλ επιμένουν ότι ο Λίβανος δεν καλύπτεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά το Ιράν λέει ότι καλύπτεται.

Τα σχόλια του Στάρμερ ήρθαν μετά την προειδοποίηση της Υβέτ Κούπερ, της Υπουργού Εξωτερικών, ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ ήταν «βαθιά καταστροφικές» και ενέχουν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Η Κούπερ δήλωσε την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στο Times Radio ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε υιοθετήσει «διαφορετική» άποψη από την Ουάσινγκτον για τον πόλεμο.

Η ίδια ζήτησε επίσης να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συμφωνία. «Θέλουμε να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τον Λίβανο, γιατί διαφορετικά αυτό θα αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή, και επίσης είναι το σωστό που πρέπει να κάνουμε». «Η κλιμάκωση που είδαμε χθες από το Ισραήλ, νομίζω, ήταν βαθιά καταστροφική και θέλουμε να δούμε το τέλος των εχθροπραξιών στον Λίβανο», πρόσθεσε.

Πηγή: cnn.gr