Στις 16 Απριλίου η νεκροτομή του ενήλικου άντρα που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα

Στις 16 Απριλίου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροτομή του ενήλικου άντρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άντρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:45 το πρωί της Δευτέρας, 48χρονος άντρας που βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα εντόπισε ανθρώπινο σώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, με μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και άκατο της Λιμενικής Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε για σκοπούς εξετάσεων και συλλογής στοιχείων, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου. Μέχρι τότε, οι Αρχές διατηρούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Την υπόθεση διερευνούν ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς και το ΤΑΕ Πάφου, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ελλειπόντων που διατηρεί η Αστυνομία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση της ταυτότητας του άντρα.