Έλαβε κατάθεση από τη «Σάντη» η Αστυνομία - Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στα γραφεία Κληρίδη, λέει ο Βύρωνος

Κατάθεση από τη γυναίκα που αναφέρεται ως «Σάντυ», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των δημόσιων ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη, έχει ήδη λάβει η Αστυνομία. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της διερεύνησης λαμβάνονται καταθέσεις τόσο από υπόπτους όσο και από μάρτυρες, ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο προχωρούν και σε συμπληρωματικές.

Σε ό,τι αφορά το ένταλμα έρευνας που εκτελέστηκε στην οικία και στο δικηγορικό γραφείο του Νίκου Κληρίδη, ο οποίος παρουσιαζόταν ως νομικός εκπρόσωπος της «Σάντυ», ο κ. Βύρωνος διευκρίνισε ότι αυτό εκδόθηκε κατόπιν έγκρισης Δικαστηρίου, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι πληρούνταν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Απαντώντας στις καταγγελίες του κ. Κληρίδη και του δικηγόρου του για τη συμπεριφορά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας υποστήριξε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι τα μέλη της Δύναμης ενήργησαν με επαγγελματισμό.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν οτιδήποτε ανακοινώσιμο, ενώ συνεχίζεται η συλλογή μαρτυρικού υλικού. Παράλληλα, η Αστυνομία διατηρεί συνεχή επικοινωνία με την Europol, πρόσθεσε ο κ. Βύρωνος.