Eπιδημία HIV σε παιδιά σε νοσοκομείο του Πακιστάν - Οι γιατροί επαναχρησιμοποιούσαν σύριγγες

Μία σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας για νοσοκομείο στο Πακιστάν, που βρίσκεται αντιμέτωπο με επιδημία HIV στα παιδιά που νοσηλεύονται. Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του BBC, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείο αξιοποιούσε χρησιμοποιημένες σύριγγες.

Από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2025, συνολικά 331 παιδιά διαγνώστηκαν θετικά στον HIV στη συγκεκριμένη πόλη. Τη σύνδεση του νοσοκομείου «THQ Taunsa» με τα μαζικά κρούσματα διαπίστωσε ένα γιατρός που εργαζόταν σε ιδιωτική κλινική στα τέλη του 2024. Οι τοπικές Αρχές ανέστειλαν τον διευθυντή του νοσοκομείου τον Μάρτιο του 2025, ωστόσο όπως αποκαλύπτει έρευνα του BBC, οι επικίνδυνες πρακτικές ενέσεων συνεχίστηκαν για μήνες.

Όπως διαπιστώθηκε σύριγγες επαναχρησιμοποιούνταν, και σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις το φάρμακο από το ίδιο φιαλίδιο χορηγούνταν σε διαφορετικό παιδί, δημιουργώντας σαφή κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

«Ακόμα και αν έχουν τοποθετήσει μια νέα βελόνα, το πίσω μέρος, το οποίο ονομάζεται σώμα σύριγγας, περιέχει τον ιό, επομένως θα μεταφερθεί ακόμη και με μια νέα βελόνα» όπως δήλωσε στο βρετανικό μέσο ο Αλτάφ Άχμεντ, μικροβιολόγος και ένας από τους κορυφαίους ειδικούς σε μολυσματικές ασθένειες του Πακιστάν.

Ενέσεις σε 66 ασθενείς με τα ίδια γάντια

Μία άλλη πρακτική που βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» ήταν ένας γιατρός που έκανε ενέσεις σε ασθενείς χωρίς αποστειρωμένα γάντια 66 φορές. Μία άλλη νοσοκόμα εθεάθη να ψάχνει σε ένα δοχείο απόρριψης ιατρικών αποβλήτων χωρίς αποστειρωμένα γάντια. «Παραβιάζει κάθε αρχή της ενέσιμης χορήγησης φαρμάκων» όπως δήλωσε ο Άχμεντ.

Ο νέος ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, Δρ. Κασίμ Μπουζντάρ αρνήθηκε πως τα πλάνα που κατέγραψε το BBC ήταν γνήσια. Ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν καταγραφεί πριν αναλάβει ο ίδιος ή ότι «αυτό το υλικό θα μπορούσε επίσης να είναι σκηνοθετημένο» και επέμεινε ότι το νοσοκομείο του ήταν ασφαλές για παιδιά.