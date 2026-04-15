Παράνομες διακινήσεις όπλων σε Λιβύη και Σουδάν: Στο δικαστήριο ένας πρώην επίτιμος πρόξενος της Κύπρου και ένας Βρετανός

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Λονδίνο από τις 14 Απριλίου η δίκη δύο φερόμενων διακινητών όπλων, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες συμφωνίες προμήθειας οπλικών συστημάτων σε Λιβύη και Σουδάν.

Όπως ανέφερε η εισαγγελία, ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να διευθετούσαν συμφωνίες για την προμήθεια πρώην σοβιετικών αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων στο Νότιο Σουδάν, καθώς και μαχητικών αεροσκαφών στη Λιβύη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Πρόκειται για τον 68χρονο Βρετανό υπήκοο Ντέιβιντ Γκρίνχολγκ και τον 48χρονο Έλληνα υπήκοο Χρήστο Φαρμάκη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 11 και 12 κατηγορίες αντίστοιχα για την περίοδο 2009-2016. Και οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι, ενώ η δίκη ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στο Ανώτερο Δικαστήριο του Σάουθγουορκ. Ο Φαρμάκης αποφάσισε να μην παρουσιαστεί στη διαδικασία, η οποία συνεχίζεται κανονικά στην απουσία του.

Ο εισαγγελέας της υπόθεσης, Έντμουντ Μπεργκ, ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι διατηρούσαν «πολύ στενές διασυνδέσεις με ανώτερα στελέχη» στο Νότιο Σουδάν. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, ο Φαρμάκης είχε διοριστεί επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας και της Κύπρου στο αφρικανικό κράτος.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενήργησαν ως μεσάζοντες σε συμφωνία για «ολικό αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα», το οποίο αποκτήθηκε από την Ουκρανία έναντι περίπου $55 εκατομμυρίων την περίοδο 2009-2011. Όπως επισημάνθηκε, εκείνη την περίοδο το Νότιο Σουδάν αποτελούσε ακόμη τμήμα του Σουδάν, γεγονός που σήμαινε ότι ίσχυε εμπάργκο σε βρετανικά όπλα.

Οι δύο άνδρες φέρονται επίσης να συζήτησαν την απόκτηση Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη από την Ουγκάντα ως κάλυψη για τον πραγματικό προορισμό του εξοπλισμού.

Η σύλληψη του Φαρμάκη το 2016, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, προέκυψε όταν χρησιμοποίησε την επαγγελματική του ηλεκτρονική διεύθυνση για τη διευθέτηση συμφωνίας όπλων και προωθήθηκε στον προϊστάμενο του.

Την περίοδο εκείνη εργαζόταν για την κρατική εταιρεία “Επιχειρηματικότητα στο ευρύτερο Λονδίνο”. Το συγκεκριμένο ιμέιλ οδήγησε τις αρχές στην ανακάλυψη αρχείων που σχετίζονταν με σχέδια πώλησης μαχητικών αεροσκαφών και άλλων όπλων στη Λιβύη, κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης το 2011.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι τα αρχεία υποδηλώνουν πως οι κατηγορούμενοι εμπλέκονταν και σε διευθετήσεις προμήθειας όπλων προς το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία, κατά παράβαση διεθνών εμπάργκο.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης

Όπως είχε δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2025, οι δύο κατηγορούμενοι επρόκειτο να διωχθούν για συνολικά 17 αδικήματα. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρονται να συνέβαλαν στη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών, συστημάτων ραντάρ, πυραύλων και πυρομαχικών στη Λιβύη.

Παράλληλα, φέρονται να εμπλέκονταν και στην αποστολή αρμάτων μάχης και ανταλλακτικών, τυφεκίων AK-47, αντιαρματικών πυραύλων και πυρομαχικών στο Νότιο Σουδάν.

Οι κατηγορίες περιλάμβαναν επίσης αποστολές πυραύλων, εκτοξευτών και ρουκετών τύπου RPG στη Συρία, καθώς και αντιαεροπορικών συστημάτων Pechora S-125, εξοπλισμού ραντάρ και μαχητικών αεροσκαφών τύπου MiG-29, Su-25 και Su-27 στο Σουδάν.

Ειδικότερα, ο Φαρμάκης κατηγορείτο ότι συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια 5.500 τυφεκίων AK-47 και 100.000 τόνων πυρομαχικών προς τη Συρία, καθώς και 25.000 πιστολιών προς άγνωστη χώρα, όπως και άγνωστων ποσοτήτων τυφεκίων προς το Νότιο Σουδάν και το Ιράν.

Ξεχωριστά, ο Γκρίνχολγκ κατηγορείτο ότι συνέβαλε στην εξαγωγή επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Mi-24V προς το Σουδάν.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.

Πηγή: Reuters