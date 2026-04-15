Γερμανία: Νέα μηχανή αναζήτησης αποκαλύπτει αν οι πρόγονοι κάποιου ήταν Ναζί

Μια νέα γερμανική διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης, βοηθά τους ανθρώπους να ανακαλύψουν αν οι πρόγονοί τους ήταν μέλη του Ναζιστικού Κόμματος.

Ο Κρίστιαν Ράινερ είπε στο BBC ότι βρήκε το όνομα του παππού του «μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα». Όπως ανέφερε, έμαθε ότι ο παππούς του έγινε μέλος του Ναζιστικού Κόμματος στις 21 Απριλίου 1938, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ προσάρτησε την Αυστρία στη Γερμανία.

Το διαδικτυακό εργαλείο, επιτρέπει την αναζήτηση μέσα σε εκατομμύρια κάρτες μελών του Ναζιστικού Κόμματος (NSDAP).

Ο Ράινερ δήλωσε ότι ο παππούς του έκανε αίτηση ένταξης μόλις πέντε ημέρες μετά τη νομιμοποίηση του κόμματος στην Αυστρία, σημειώνοντας ότι, παρότι ήταν ακαδημαϊκός, θα έπρεπε να γνωρίζει τι εκπροσωπούσαν οι Ναζί.

Νέα μηχανή αναζήτησης αποκαλύπτει ναζιστικό παρελθόν προγόνων

Το εργαλείο δημιουργήθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, σε συνεργασία με αρχεία στη Γερμανία και τις ΗΠΑ, και περιλαμβάνει εκατομμύρια αρχεία μελών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ανταπόκριση του κοινού ήταν τεράστια, με εκατομμύρια χρήστες να το έχουν ήδη αξιοποιήσει.

Πολλοί χρήστες δήλωσαν ότι ανακάλυψαν άγνωστες πτυχές για τις οικογένειές τους, κάτι που άλλαξε την εικόνα που είχαν για το παρελθόν τους, ενώ για κάποιους αποτέλεσε σοκ να συνειδητοποιήσουν την εμπλοκή συγγενών τους.

Σύμφωνα με την Die Zeit, περίπου 10,2 εκατομμύρια Γερμανοί έγιναν μέλη του Ναζιστικού Κόμματος μεταξύ 1925 και 1945.

Τα αρχεία, που είχαν διασωθεί από την καταστροφή στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για τη διαδικασία αποναζιστικοποίησης στη μεταπολεμική Γερμανία και πλέον είναι διαθέσιμα ψηφιακά για έρευνα.

Με πληροφορίες από BBC / lifo.gr

