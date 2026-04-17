Έκτακτο δελτίο καιρού: Σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης πλήττει την Κύπρο - Πόσο θα διαρκέσει

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Τραμπ διαψεύδει τα περί πιθανής συμφωνίας $20 δισ. για το ουράνιο του Ιράν και τονίζει: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απορρίπτει δημοσίευμα για ανταλλαγή εμπλουτισμένου ουρανίου με αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και αποσυνδέει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης από την εκεχειρία στον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει συμφωνία με το Ιράν για ανταλλαγή αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου με αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων, τονίζοντας ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως έχει απαγορευτεί στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εμφανίστηκε να απορρίπτει πληροφορίες που μετέδωσε το Axios, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν συμφωνία με την Τεχεράνη, βάσει της οποίας το Ιράν θα παρέδιδε τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 20 δισ. δολαρίων.

«Οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την “πυρηνική σκόνη” που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B-2 μας. Δεν θα δοθούν χρήματα με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν από την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Η συμφωνία αυτή δεν συνδέεται με τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να σταματήσει τις επιθέσεις στη χώρα, επισημαίνοντας ότι «απαγορεύεται» να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς. «Αρκετά, ως εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα