Διάταγμα Τραμπ προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος – Μήνυμα σε Κίνα με «ευχάριστη είδηση» για Ιράν

«Είχαμε καλά νέα πριν από 20 λεπτά. Φαίνεται ότι τα πάμε πολύ καλά στο θέμα του Ιράν και το κυριότερο είναι ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να υπογράψει εκτελεστική εντολή στις 9 π.μ. (13:00 GMT -15:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα είναι «πολύ χαρούμενος» για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η συνάντηση μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ με τον Πρόεδρο Σι — Πολλά θα επιτευχθούν», ανέφερε ο Τραμπ, δώδεκα ώρες μετά την ανάρτησή του με την οποία αναφερόταν σε «υπέροχη ημέρα με πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».