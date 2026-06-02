Στην Αστάνα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Τον συνοδεύει πολυμελής αντιπροσωπεία

Αύριο οι συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Στην Αστάνα του Καζακστάν βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, την πρώτη Κύπριου Προέδρου στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, στο αεροδρόμιο της Αστάνα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης του Καζακστάν, Zhaslan Madiyev, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Arman Issetov, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος της Αστάνα, Yerik Meyirkhanov, καθώς και οι Πρέσβεις των δύο χωρών Πέτρος Νακούζης και Nikolay Zhumakanov.

Συμπληρώνεται ότι αύριο το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με την ανώτατη πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ, ανάμεσα σε άλλα, θα χαιρετίσει το επιχειρηματικό φόρουμ ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνοδεύουν στο Καζακστάν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, o Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Δώρος Βενέζης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, και υπηρεσιακοί παράγοντες, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

