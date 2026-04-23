Ανάλυση έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας: Επιδόσεις ρεκόρ για πλοιοδιαχείριση

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη συνεισφορά των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών στην κυπριακή οικονομία, για το Β’ Εξάμηνο του 2025, παρουσίασε την Τετάρτη η Λειτουργός Α’ του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Δρ. Χρύσω Αριστείδου, στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης των μελών του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Η εν λόγω έρευνα διεξάγεται σε εξαμηνιαία βάση από την Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο καταγραφής της αξίας που δημιουργεί ο τομέας της Πλοιοδιαχείρισης για την Κυπριακή Οικονομία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τον Μάρτιο του 2009 μέχρι σήμερα, η έρευνα αποτυπώνει με συνέπεια τη διαχρονική, σταθερή και αυξανόμενη συμβολή των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοιοκτήτριες εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Τα αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2025 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της βιομηχανίας από τις εταιρείες Πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στο €1 δισεκατομμύριο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ η συνεισφορά τους αντιστοιχεί στο 5,4% του ΑΕΠ της Κύπρου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, τα συνολικά έσοδα του κλάδου για το 2025 ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα €1,9 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο της περιόδου 2020–2025.

Το γεγονός αυτό, τονίζεται, αποτελεί σημαντικό ορόσημο και ξεκάθαρη απόδειξη της αυξανόμενης σημασίας της πλοιοδιαχείρισης για την Κύπρο.

Το Επιμελητήριο σημειώνει ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι η Κυπριακή Ναυτιλία και συγκεκριμένα ο τομέας της Πλοιοδιαχείρισης παραμένουν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, ενισχύοντας ουσιαστικά την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσματα της Έρευνας και εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά τη Συνάντηση των Μελών του.

https://www.centralbank.cy/images/media/pdf/SMS_2025H2_ENGLISH_final.pdf