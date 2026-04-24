Τσιμεντοποιείο Βασιλικού: Κέρδη €36 εκατ. το 2025, πρόταση για μέρισμα €17 εκατ.

Αύξηση στα κέρδη του 2025 ανακοίνωσε το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, με το ΔΣ να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση την παραχώρηση μερίσματος €16,5 εκατ.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, το καθαρό κέρδος για το έτος ανήλθε σε €35,5 εκατ. έναντι κερδών €25,9 εκατ. το 2024.

Το 2025, το Συγκρότημα και η εταιρεία κατέγραψαν έσοδα ύψους €152,8 εκατ. και €152,7 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με €137,8 εκατ. για το Συγκρότημα και την εταιρεία το 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βελτίωση οφείλεται κυρίως στους αυξημένους όγκους εγχώριων πωλήσεων, αντανακλώντας την αυξημένη δραστηριότητα στον τοπικό κατασκευαστικό τομέα.

Οι γενικότερες συνθήκες της αγοράς κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ευνοϊκές, υποστηριζόμενες από τη σταθερότητα των μακροοικονομικών συνθηκών και τη συνεχιζόμενη ζήτηση στην κυπριακή αγορά.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε σημαντικά σε €50,3 εκατ. για το Συγκρότημα και €50.2 εκατ. για την Εταιρεία, σε σύγκριση με €42,5 εκατ. για το Συγκρότημα και την εταιρεία του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση 18,4% και 18.2% αντίστοιχα. Η επίδοση αυτή οφείλεται σε βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της παραγωγής και στην πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, η βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα στην κατανάλωση ηλεκτρισμού και η περαιτέρω επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων συνέβαλαν στη μείωση του κόστους ανά μονάδα παραγωγής.

Πέραν της θετικής οικονομικής τους επίδρασης, οι πρωτοβουλίες αυτές στήριξαν και την περιβαλλοντική στρατηγική του Συγκροτήματος, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της ενίσχυσης πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Τα συγκριτικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους περιλαμβάνουν ένα μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ύψους €5,1 εκατ., το οποίο καταβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ως διοικητικό πρόστιμο. Το πρόστιμο, που επιβλήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2023 και αφορά ισχυριζόμενες υπερβολικές χρεώσεις για γκρίζο τσιμέντο στην εγχώρια αγορά κατά την περίοδο 2013–2018, καταβλήθηκε με πλήρη επιφύλαξη όλων των νομικών δικαιωμάτων, εν αναμονή της προσφυγής της Εταιρείας ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Προοπτικές και πρόκληση ενεργειακού κόστους

Όσον αφορα τις προοπτικές που αφορούν την λειτουργία του Συγκροτήματος, σημειώνεται ότι επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική.

Μία από τις βασικές προκλήσεις για την επόμενη περίοδο αποτελεί η σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους που προκύπτει από γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις αυτές, τονίζεται, έχουν οδηγήσει σε αυξημένο κόστος καυσίμων και έχουν επηρεάσει αρνητικά και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, εντείνοντας τις πιέσεις κόστους σε ενεργοβόρες παραγωγικές δραστηριότητες όπως η παραγωγή τσιμέντου και κλίνκερ.

Παράλληλα, προστίθεται, η αβεβαιότητα που επικρατεί αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal), τη μελλοντική δομή του κανονιστικού πλαισίου για τις εκπομπές CO₂ και την εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), συνεχίζει να επηρεάζει τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και τις επενδυτικές αποφάσεις.

Δεδομένου ότι η τσιμεντοβιομηχανία παραμένει εκ φύσεως κλάδος με υψηλές εκπομπές λόγω της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας, υποδεικνύεται, η σαφήνεια ως προς τη μελλοντική δομή, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των πολιτικών αυτών θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και τον επενδυτικό σχεδιασμό.

ΑΠΕ

Όσον αφορά τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Συγκρότημα έχει ολοκληρώσει την επέκταση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ από 8MW σε 16MW. Ωστόσο, αναφέρεται, η σύνδεση της νέας δυναμικότητας με το εθνικό δίκτυο εξακολουθεί να εξαρτάται από την ολοκλήρωση των σχετικών έργων υποδομής από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Με την ολοκλήρωση της σύνδεσης, η αυξημένη δυναμικότητα του φωτοβολταϊκού πάρκου αναμένεται να συμβάλει στον μερικό περιορισμό της έκθεσης στις διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στοχευμένες επενδύσεις συνεχίζουν να αξιολογούνται με σκοπό την περαιτέρω αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Το Συγκρότημα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην ενεργειακή αγορά όσο και στο ρυθμιστικό πλαίσιο, προσαρμόζοντας ανάλογα τις προτεραιότητες της.