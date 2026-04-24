Απασφάλισε κατά Οδυσσέα ο Κουλλάς: «Επέλεξε το ΑΚΕΛ ως συνεργάτη» (βίντεο)

Στο επίκεντρο η απόφαση «8-0» του Ανωτάτου στη δήλωση ΔΗΣΥ

Επίθεση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη εξαπέλυσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Ονούφριο Κουλλά να κατηγορεί τον πρώην Γενικό Ελεγκτή ότι «επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη» το ΑΚΕΛ.

Ο κ. Κουλλάς υποστηρίζει ότι ο κ. Μιχαηλίδης «με κάθε ευκαιρία καταφέρεται κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού», ενώ τον κατηγορεί πως «διαβάλλει συστηματικά την Πρόεδρο και την ηγεσία» του κόμματος. Παράλληλα, τονίζει ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ «δεν έχει αναμειχθεί πουθενά και δεν πέρασε ποτέ την πόρτα του δικαστηρίου», απορρίπτοντας, όπως αναφέρει, «τη λασπολογία για την εντιμότητά της».

Η δήλωση του κ. Κουλλά

Είναι πέραν από προφανές ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ.

Με κάθε ευκαιρία καταφέρεται κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι διαβάλλει συστηματικά την Πρόεδρο και την ηγεσία της Παράταξής μας.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της ηγεσίας δεν έχουν αναμειχθεί πουθενά και δεν πέρασαν ποτέ την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν θα ανεχθούμε άλλο τη λασπολογία για την εντιμότητά μας.

Αντιθέτως ο κ. Μιχαηλίδης τεκμηριώθηκε όχι από ένα αλλά και από τους 8 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις παραπληροφορούσε, έλεγε ψέματα στους πολίτες και χρησιμοποιούσε ένα ανεξάρτητο αξίωμα για να κάνει επικοινωνιακή πολιτική, υπηρετώντας προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Αυτό επιβεβαίωσαν επίσης πρώην στενοί του συνεργάτες. Για χρόνια έδινε οδηγίες να σπιλώνονται δημοσιογράφοι, πολιτικά πρόσωπα και θεσμοί.

Παραδέχτηκε μάλιστα πρόσφατα ότι είχε υπόγειες σχέσεις και πληροφόρηση από ύποπτους πληροφοριοδότητες και μάρτυρες σε υποθέσεις, κάτι που ζητούμε να διερευνηθεί διεξοδικά.

Δεν θα ακολουθήσουμε τον κ. Μιχαηλίδη και το ΑΚΕΛ στον λαϊκισμό, την τοξικότητα και την εντυπωσιοθηρία. 

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παραγωγή πολιτικών προτάσεων και στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.

