Έναρξη υποβολής αιτήσεων για στήριξη απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26 Μαρτίου του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», τίθεται σε λειτουργία την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026, και ώρα 12:00, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026, και ώρα 23:59.

Πηγή: ΚΥΠΕ