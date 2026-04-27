ΕΚΤ: Συμφωνίες για πιο εύκολες πληρωμές με ψηφιακό ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνίες με τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς καθορισμού τεχνικών προτύπων, με στόχο να διευκολύνει την υλοποίηση των πληρωμών με ψηφιακό ευρώ και να περιορίσει το κόστος προσαρμογής για την αγορά.

Οι συμφωνίες αφορούν την European Card Payment Cooperation (ECPC), τη nexo standards και το Berlin Group.

Η ΕΚΤ θα αξιοποιήσει υφιστάμενα ανοικτά ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επεξεργασία online πληρωμών με ψηφιακό ευρώ.

Στόχος είναι να υπάρξει κοινή τεχνική βάση για τις πληρωμές σε όλη την ευρωζώνη, ώστε οι ευρωπαϊκές λύσεις πληρωμών να μπορούν να μειώσουν το κόστος, να επεκταθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα και να καλύψουν περισσότερες χρήσεις.

Τα πρότυπα που θα αξιοποιηθούν καλύπτουν διαφορετικά σημεία της διαδικασίας πληρωμών.

Τα πρότυπα CPACE της ECPC υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές «tap-to-pay», μέσω επικοινωνίας μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευής πληρωμής και τερματικού.

Τα πρότυπα της nexo standards συνδέουν τα συστήματα των εμπόρων με τα συστήματα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των αποδεκτών συναλλαγών, ενώ τα πρότυπα του Berlin Group επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, πληρωμές μέσω ψευδωνύμου, όπως αριθμού κινητού τηλεφώνου, καθώς και ελέγχους υπολοίπου και συμφωνίες συναλλαγών.

Ανοικτά πρότυπα για λιγότερη εξάρτηση στις πληρωμές

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η αξιοποίηση ανοικτών ευρωπαϊκών προτύπων είναι σημαντική, καθώς σήμερα η Ευρώπη δεν διαθέτει ένα καθολικά διαθέσιμο ανοικτό πρότυπο που να υποστηρίζεται ευρέως από τα τερματικά πληρωμών.

Παράλληλα, η αγορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ιδιόκτητα πρότυπα διεθνών σχημάτων καρτών και μεγάλων ψηφιακών πορτοφολιών.

Με τη νέα προσέγγιση, η αποδοχή του ψηφιακού ευρώ αναμένεται να γίνει πιο απλή και πιο ομοιόμορφη για τους χρήστες σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Παράλληλα, ένα εθνικό σχήμα καρτών θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επεκτείνει τη λειτουργία του σε τερματικά πληρωμών εκτός της χώρας του, χωρίς να απαιτούνται τεχνικές αναβαθμίσεις στα POS.

Κανονισμός για επενδύσεις και ευρωπαϊκή αυτονομία στις πληρωμές

Η πλήρης αξιοποίηση των προτύπων συνδέεται με την υιοθέτηση του κανονισμού για το ψηφιακό ευρώ από τους ευρωπαίους συννομοθέτες.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η έγκριση του κανονισμού θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους φορείς της αγοράς για τις μελλοντικές επενδύσεις τους στις πληρωμές και θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από μη ευρωπαϊκές υποδομές.

«Η συνεργασία αυτή δείχνει τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί με τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο ιδιωτικός τομέας», δήλωσε ο Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ.

Όπως πρόσθεσε, «τα ανοικτά πρότυπα του ψηφιακού ευρώ θα προσφέρουν μια ευρωπαϊκή, δωρεάν εναλλακτική στα σημερινά ιδιόκτητα πρότυπα, θα διευκολύνουν την είσοδο νέων ευρωπαϊκών παρόχων στην αγορά και θα δώσουν σε παρόχους πληρωμών και εμπόρους τη βεβαιότητα που χρειάζονται για να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να ανταγωνιστούν σε όλη την ευρωζώνη».

Στήριξη από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης

Η Ana Grade, διευθύνουσα σύμβουλος της ECPC, δήλωσε ότι ο οργανισμός είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συμφωνία με την ΕΚΤ για τη χρήση του προτύπου CPACE στο έργο του ψηφιακού ευρώ, καθώς αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και την παρουσία του στην αγορά.

Από την πλευρά του, ο Jean-Philippe Joliveau, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της nexo standards, ανέφερε ότι η συνεργασία με την ΕΚΤ επιβεβαιώνει τον ρόλο της nexo standards ως διεθνούς και συνεργατικού οργανισμού τυποποίησης για την αποδοχή πληρωμών και τη διαλειτουργικότητα στο οικοσύστημα των πληρωμών.

Ο Markus Schierack, διευθύνων σύμβουλος της SRC, σημείωσε ότι το Berlin Group χαιρετίζει την απόφαση της ΕΚΤ να συνεργαστεί μαζί του, υπογραμμίζοντας ότι τα ανοικτά πρότυπα αποτελούν τη βάση για μια ανταγωνιστική και διαλειτουργική ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών.

Πηγή: businessdaily.gr