Νέα έρευνα: Αυστηρότεροι όροι δανεισμού για τις επιχειρήσεις ευρωζώνης

Oι επιχειρήσεις της ευρωζώνης βλέπουν αυστηρότερους όρους τραπεζικού δανεισμού και υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ΕΚΤ για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, SAFE, που καλύπτει το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι επιχειρήσεις ανέφεραν νέα αύξηση στα επιτόκια των τραπεζικών δανείων, αλλά και επιβάρυνση από άλλα κόστη, όπως χρεώσεις, προμήθειες και απαιτήσεις για εξασφαλίσεις.

Η εικόνα ήταν παρόμοια τόσο για τις μικρομεσαίες όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, όμως η διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων επιδεινώθηκε οριακά.

Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις δεν ζητούν σημαντικά περισσότερη χρηματοδότηση, αλλά δυσκολεύονται λίγο περισσότερο να την εξασφαλίσουν.

Πίεση στα κέρδη, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία για πωλήσεις και επενδύσεις

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να θεωρούν τις γενικότερες οικονομικές προοπτικές ως τον βασικό παράγοντα που περιορίζει την πρόσβασή τους σε εξωτερική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, καταγράφηκε μικρή βελτίωση στην προθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν δάνεια.

Σε επίπεδο δραστηριότητας, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος το τελευταίο τρίμηνο, ενώ τα κέρδη συνέχισαν να πιέζονται.

Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για την πορεία των πωλήσεων το επόμενο διάστημα.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν, ωστόσο οι προσδοκίες για το επόμενο τρίμηνο παραμένουν θετικές.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερες επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση των επενδύσεων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Αυξάνονται οι προσδοκίες για τιμές και κόστος λόγω Μέσης Ανατολής

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις προσδοκίες για τις τιμές και το κόστος. Οι επιχειρήσεις αναμένουν ισχυρότερη αύξηση στις τιμές πώλησης και στο μη μισθολογικό κόστος, όπως η ενέργεια και οι πρώτες ύλες. Αντίθετα, οι προσδοκίες για τους μισθούς υποχώρησαν ελαφρώς.

Η ΕΚΤ συνδέει την άνοδο των προσδοκιών για τιμές και κόστος με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος επηρέασε κυρίως τις εκτιμήσεις για το κόστος παραγωγής και τις τιμές πώλησης, χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά τις προσδοκίες για μισθούς και απασχόληση.

Οι βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των επιχειρήσεων αυξήθηκαν αισθητά. Για τον ορίζοντα ενός έτους, οι επιχειρήσεις αναμένουν πληθωρισμό 3%, από 2,6% στην προηγούμενη έρευνα. Αντίθετα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριών και πέντε ετών παρέμειναν σταθερές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 19 Φεβρουαρίου έως την 1η Απριλίου 2026 και κάλυψε 10.544 επιχειρήσεις της ευρωζώνης. Από αυτές, το 92% ήταν επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους.

