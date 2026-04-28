Κρατά δυνάμεις η οικονομία- Πόλεμος και αφθώδης πυρετός φέρνουν επιβράδυνση, όχι κρίση

Η κυπριακή οικονομία κινείται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων τόσο από το εξωτερικό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή όσο και από το εσωτερικό λόγω της επιδημίας του αφθώδους πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο, ωστόσο τρία βασικά στηρίγματα -ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα εύρωστα δημόσια οικονομικά και η χαμηλή ανεργία- αναμένεται να λειτουργήσουν ως «μαξιλάρι» απέναντι στους κραδασμούς. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι τρεις αυτοί παράγοντες περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την υγειον...