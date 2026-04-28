Κέρδη €1,8 εκατ. για τη Μιτσίδης το 2025

Μικρή μείωση στα κέρδη της ανακοίνωσε για το 2025 η εταιρεία Μιτσίδης

Το καθαρό κέρδος της εταιρείας ανήλθε σε €1,76 εκατ. σε σχέση με τo καθαρό κέρδος ύψους €1,87 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το Συγκρότημα αύξησε τον κύκλο εργασιών του κατά 4,3%, με αποτέλεσμα το εισόδημα να ανέλθει σε €39,6 εκατ. σε σύγκριση με €38 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά €169,7 χιλ., με αποτέλεσμα το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος να ανέλθει σε €10,8 εκατ. σε σχέση με €10,6 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το Συγκρότημα σημείωσε κέρδος εργασιών ύψους €2,6 εκατ., σε σχέση με τo κέρδος που σημειώθηκε κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ύψους €3 εκατ.

Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το Συγκρότημα επένδυσε σε καινούρια ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αξίας €944,3 χιλ. τα οποία χρηματοδοτήθηκαν με μετρητά που προήλθαν από εργασίες.

Προκλήσεις Σερβίας

Το Συγκρότημα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη σερβική αγορά μέσω της 100% θυγατρικής του, Mitsides Point Doo.

Όπως αναφέρεται, η Σερβία, παρά τις εσωτερικές προκλήσεις, παραμένει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή της πορεία, με την κυβέρνηση να εντατικοποιεί τις προσπάθειες για ολοκλήρωση των τεχνικών κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ έως το τέλος του 2026. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω θεσμική σταθερότητα και προσέλκυση ξένων επενδύσεων μακροπρόθεσμα.

Η συνεχιζόμενη αστάθεια στην Ουκρανία και η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις, δημιουργούν ένα αβέβαιο διεθνές πλαίσιο που ενδέχεται να επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα στη Σερβία. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Mitsides Point Doo εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αξιολογώντας συνεχώς πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Σερβία.