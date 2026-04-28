Αναβλήθηκε η δίκη για τα έκτροπα έξω από αστυνομικό σταθμό στη Λάρνακα - Καταζητούνται τρία άτομα

Οι κατηγορούμενοι είναι 20χρονος, 32χρονος 48χρονος και δύο 26χρονοι. Οι τέσσερεις είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από Ιορδανία και Παλαιστίνη ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκαν σήμερα, Τρίτη οι 5 κατηγορούμενοι στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά την συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Λάρνακας, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε λόγω απουσίας μέλους του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας όρισε ως νέα δικάσιμο την 14η Μαΐου με τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία άτομα 26, 27 και 35 ετών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες, ο 48χρονος και 26χρονος αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη 39 ετών στην Πύλα στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος (το ίδιο άτομο που καταζητείται και για τα επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας).

Πηγή: ΚΥΠΕ

