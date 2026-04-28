Στενά του Ορμούζ: «Πέρασε» θαλαμηγός αναψυχής που συνδέεται με τον Ρώσο μεγιστάνα Μορντάσοφ

Ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ στον κόσμο, το Nord που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, ο οποίος έχει υποστεί κυρώσεις, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία.

Το 142 μέτρων Nord, αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων με 20 καμπίνες, πισίνα, ελικοδρόμιο και υποβρύχιο, απέπλευσε από μαρίνα του Ντουμπάι την Παρασκευή, διέσχισε το στενό το Σάββατο το πρωί και έφτασε στο Μουσκάτ του Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα MarineTraffic.

The $500 million superyacht Nord, linked to Alexey Mordashov, reportedly transited the Strait of Hormuz via an Iran-designated safe lane near Larak Island amid ongoing maritime restrictions. pic.twitter.com/qldp1RqVjy — LAFDA NEWS GLOBAL (@LafdaNewsGlobal) April 27, 2026

Δεν είναι σαφές πώς το πολυκαταστρωματικό πλοίο αναψυχής απέκτησε άδεια να χρησιμοποιήσει τη διαδρομή.

Ένας εκπρόσωπος του μεγιστάνα του χάλυβαΜορντάσοφ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Μορντάσοφ, γνωστός ως στενός συνεργάτης του Πούτιν, δεν αναφέρεται επίσημα ως ιδιοκτήτης της θαλαμηγού Nord. Ωστόσο, τα ρωσικά εταιρικά αρχεία από το 2025 δείχνουν ότι το πλοίο καταχωρήθηκε σε ρωσική εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022, στη ρωσική πόλη Τσερέποβετς, όπου είναι επίσης καταχωρημένη η χαλυβουργία Severstal του Μορντάσοφ.

Ο Μορντάσοφ ήταν μεταξύ των Ρώσων στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για τις σχέσεις τους με τον Πούτιν.

Οι εξελίξεις στο Ορμούζ

Τουλάχιστον επτά πλοία -κυρίως πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην- διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη ναυτιλία που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν βαλτώσει.

Τα πλοία περιλάμβαναν πλοία που αναχωρούσαν από ιρακινά λιμάνια και ένα πλοίο ξηρού φορτίου χύδην από ιρανικό λιμάνι, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την Kpler.

Η ναυτιλιακή κίνηση που διέρχεται από την κρίσιμη πλωτή οδό στην είσοδο του Κόλπου κατά τη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα του μέσου όρου των 140 ημερήσιων διελεύσεων πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει ανακατευθύνει 37 πλοία από τότε που επιβλήθηκε αποκλεισμός στο Ιράν στις 13 Απριλίου, σύμφωνα με τη Centcom.

Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade of Iranian ports against M/T Stream after it attempted to sail to an Iranian port, April 26. pic.twitter.com/mPCIp5rLlO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

Έξι ιρανικά δεξαμενόπλοια επέστρεψαν σε ιρανικά λιμάνια και διέσχισαν το Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες με περίπου 10,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση από το TankerTrackers.com.

Πηγές: Reuters, BBC, Jerusalem Post / ertnews.gr