Σχέδιο ανθεκτικότητας €22,6 δισ. ανακοίνωσε η Πορτογαλία

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την Τρίτη ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 22,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα εφαρμοστεί σε διάστημα εννέα ετών, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και των διακοπών ρεύματος.

Το σχέδιο ξεκίνησε μετά από σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την κεντρική ηπειρωτική Πορτογαλία τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, προκαλώντας ζημιές αξίας περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, και μια καταστροφική διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία ακριβώς πριν από ένα χρόνο.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία Μετασχηματισμός, Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα της Πορτογαλίας, επιδιώκει να ενισχύσει τις υποδομές, τους θεσμούς, τα σπίτια και τις επιχειρήσεις έναντι απειλών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ασφάλεια, τη σεισμική δραστηριότητα και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Θα χρηματοδοτηθεί κατά 37% από τον κρατικό προϋπολογισμό, με την ιδιωτική χρηματοδότηση να αντιπροσωπεύει το 34% του συνόλου και τα ευρωπαϊκά κεφάλαια να καλύπτουν το 19%.

Παρουσιάζοντας το σχέδιο, ο Πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε ότι η Πορτογαλία «έχει πληγεί σκληρά τα τελευταία χρόνια από ακραία καιρικά φαινόμενα - ξηρασίες, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και πυρκαγιές - που συμβαίνουν χρόνο με το χρόνο με αυξανόμενη καταστροφική δύναμη».

«Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα... Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της χώρας και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον», είπε. «Στόχος μας είναι να ανακάμψουμε με πιο ανθεκτικό τρόπο, προστατεύοντας τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, τα εδάφη και τις υποδομές, ώστε να μπορούν να αντέξουν καλύτερα αυτούς τους κινδύνους».

Τόνισε μια προγραμματισμένη επένδυση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αποθήκευση ενέργειας και νέα υδροηλεκτρικά φράγματα.

Το πρόγραμμα θα επιδιώξει να επεκτείνει τον ρόλο των ασφαλίσεων και των αγορακεντρικών μέσων στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Βραχυπρόθεσμα, μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευτεί στην ανοικοδόμηση κατοικιών, εργοστασίων και κρίσιμων υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταιγίδες.

Παρόλο που η κυβέρνηση δεν εκτίμησε το κόστος της χειρότερης διακοπής ρεύματος που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία πριν από ένα χρόνο, η βιομηχανική ένωση AIP της Πορτογαλίας δήλωσε ότι μπορεί να προκάλεσε ζημίες άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πορτογαλικές εταιρείες.

