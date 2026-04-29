Η ΕΚΚ φιλοξενεί τις συνεδρίες του BoS και του MB της ESMA

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) φιλοξένησε τις συνεδρίες του Συμβουλίου Εποπτών (BoS) και του Διοικητικού Συμβουλίου (MB) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στις 28 και 29 Απριλίου 2026 στη Λευκωσία. Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση την καθιερωμένη πρακτική, η χώρα που φιλοξενεί την Προεδρία διοργανώνει σημαντικές συνεδρίες των διοικητικών οργάνων της ESMA.

Το Συμβούλιο Εποπτών (BoS) της ESMA είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της ESMA. Αποτελείται από τους επικεφαλής των εθνικών αρμόδιων αρχών (NCAs) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση και εποπτεία των αγορών κινητών αξιών. Στις συνεδρίες του BoS συμμετέχουν επίσης παρατηρητές, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και την Αρχή Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA). Το Διοικητικό Συμβούλιο (MB) της ESMA, το οποίο αποτελείται από έξι εκλεγμένα μέλη, είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης της αποστολής της ESMA και την εποπτεία της διαχείρισης και του συντονισμού της.

Αυτές οι υψηλού επιπέδου συνεδρίες μείζονος ευρωπαϊκής σημασίας συγκέντρωσαν τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών για να συζητήσουν τις προτεραιότητες της αγοράς, τη σύγκλιση εποπτικών πρακτικών και τις πρωτοβουλίες προστασίας των επενδυτών.

Η Πρόεδρος της ESMA, κα Verena Ross, δήλωσε: «Η συνάντηση του Συμβουλίου των Εποπτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της ESMA με φυσική παρουσία είναι ουσιαστική για τη διατήρηση ισχυρής συνεργασίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή εποπτική κοινότητα. Οι συζητήσεις αυτές στη Λευκωσία πραγματοποιούνται σε μια σημαντική συγκυρία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την εποπτική σύγκλιση, να αντιμετωπίζουμε αναδυόμενους κινδύνους και να διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΚΚ για τη φιλοξενία αυτών των σημαντικών συναντήσεων.

Καλωσορίζοντας τους ομολόγους μας στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή για την ΕΚΚ να φιλοξενεί στην Κύπρο τις συνεδρίες του Συμβουλίου Εποπτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της ESMA κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Οι συνεδρίες αυτές αποτέλεσαν μια μοναδική ευκαιρία για τους Ευρωπαίους επόπτες να συναντηθούν και να προωθήσουν κοινούς στόχους προτεραιότητας, όπως η προστασία των επενδυτών, η καινοτομία και η ανθεκτικότητα της αγοράς. Οι εποικοδομητικές συζητήσεις θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των κεφαλαιαγορών της ΕΕ».