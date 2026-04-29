Γύρω στις 600.000 Κύπριοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2025, ενώ αναμένεται ότι και φέτος η Ελλάδα θα αποτελέσει το πρώτο τουριστικό προορισμό των Κυπρίων, αναφέρθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία όπου έγινε παρουσίαση των στόχων του ΕΟΤ για τη φετινή τουριστική περίοδο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που απεστάλη την Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται, στην εκδήλωση ο ΕΟΤ Κύπρου παρουσίασε στους Κύπριους ταξιδιώτες τις νέες προτάσεις του για τις διακοπές στην Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι.

Η Διευθύντρια του ΕΟΤ Κύπρου Αθηνά Σπακουρή παρουσίασε τους στόχους του ΕΟΤ για τη φετινή τουριστική περίοδο και εστίασε στην τουριστική συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας, αναφέρεται.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η κ. Σπακουρή ανέφερε ότι η Ελλάδα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες για διακοπές και στόχος δεν είναι μόνο οι γνωστοί και δημοφιλείς προορισμοί της χώρας, αλλά και άλλοι που έχουν το στοιχείο της παράδοσης και της Ελληνικής φιλοξενίας.

«Αφού είπε ότι αναμένεται και φέτος η Ελλάδα να αποτελέσει το πρώτο τουριστικό προορισμό των Κυπρίων, επισήμανε την ανάγκη για κοινά τουριστικά προγράμματα μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να προσελκύσουμε τουρίστες από μεγάλες μακρινές αγορές, όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, κ.α», προστίθεται.

«Η κ. Σπακουρή, τόνισε ότι η Κύπρος και Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστικοί, αλλά συμπληρωματικοί τουριστικοί προορισμοί και αυτό οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε», αναφέρεται.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται τώρα στην περιοχή για να ενισχύσουν το τουριστικό αποτύπωμά τους, αναφέρεται.

Η φετινή τουριστική χρονιά, πρόσθεσε, παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που δημιούργησε ο πόλεμος στο Ιράν, αναμένεται να είναι εξίσου καλή για τον Ελληνικό τουρισμό. Για το σκοπό αυτό, ανάφερε, ο ΕΟΤ αναλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες, ώστε να ενισχύσει την προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση, που ανέγνωσε η Ελένη Μπισμπικοπούλου, απεύθυνε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος είπε ότι το 2025 γύρω στις 600.000 Κύπριοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα για διακοπές ή για άλλους λόγους, αναφέρεται.

Σημείωσε ότι οι πυκνές αεροπορικές συνδέσεις σε συνδυασμό με τη μικρή διάρκεια πτήσης, καθιστούν την Ελλάδα άμεσα προσβάσιμη. Παράλληλα, πρόσθεσε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού – Πειραιά ενισχύει περαιτέρω τη διασύνδεση και τις επιλογές μετακίνησης κατά τους μήνες αιχμής.

Ο κ. Κόλλιας ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν, με τον παραθεριστικό τουρισμό να παραμένει κυρίαρχος, αλλά ότι παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί δυναμικά εναλλακτικές μορφές τουρισμού, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες των ταξιδιωτών, όπως ο πολιτιστικός και ιστορικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γαστρονομικός, ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, αλλά και ο ιαματικός τουρισμός.

Επιπλέον, σημείωσε, ενισχύονται μορφές, όπως ο συνεδριακός και ο ιατρικός τουρισμός, αναφέρεται.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου - Ελλάδας Ιωσήφ Ιωσήφ που μεταξύ άλλων είπε η Ελλάδα είναι ο καλύτερος τουριστικός προορισμός για τους Κύπριους, που επιθυμούν διακοπές εκτός Κύπρου.

Αφού είπε ότι η Κύπρος και Ελλάδα έχουν κοινή ιστορία, πολιτισμό και φιλοξενία, επισήμανε ότι αποτελούν διαχρονικά ένα ενιαίο τουριστικό χώρο μοναδικών εμπειριών. Συνεχίζοντας ο κ. Ιωσήφ ανάφερε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας τουριστικός προορισμός για τους Κύπριους, αλλά μια «δεύτερη πατρίδα» διακοπών, αναφέρεται.

Σε δικό του χαιρετισμό ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος ανέφερε ότι είναι σημαντικό «να εμπεδώσουμε στη νέα γενιά, με τις καινούργιες προκλήσεις, το κοινόν και το ίδιον των Ελλαδιτών και των Κυπρίων, και ευρύτερα του απανταχού Ελληνισμού».

Αφού κάλεσε και τους εξ’ Ελλάδας, να επισκεφθούν την Κύπρο είπε ότι οι Κύπριοι έχουν την ελληνική φιλοξενία με το δικό της ταμπεραμέντο και χαρακτήρα, στοιχεία τα οποία τους ανήκουν μέσα στους αιώνες και ορίζεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ένεκα της γεωγραφίας στον χάρτη, στα ανατολικά της Μεσογειακής λεκάνης, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Τα προγράμματα και τα νέα σχέδια τους για το φετινό καλοκαίρι καθώς και στην σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, παρουσίασαν και οι αεροπορικές εταιρείες Aegean, SkyExpress και Cyprus Airways, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Hermes Airport, τουριστικοί πράκτορες, μέλη του ACTAA και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ