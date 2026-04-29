Bίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε εβραϊκή συνοικία στο Λονδίνο

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε εβραϊκή συνοικία στο Λονδίνο την Τετάρτη (29/4) όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα από τα θύματα της επίθεσης με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν στο Λονδίνο να μαχαιρώνεται σε στάση λεωφορείου, λίγο αφότου έπαιζε νευρικά με την κιπά του. Ο δράστης αρχικά φαίνεται να περπατά αμέριμνος στο πεζοδρόμιο πριν εξαπολύσει την επίθεση.

