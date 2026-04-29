Αφθώδης πυρετός: Τρεις νέες θετικές μονάδες - Τι θα γίνει με τα σπάνια είδη

Τρεις επιπλέον μονάδες αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν ως μολυσμένες από το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εστιών στις 108.

Οι εντατικές δειγματοληψίες συνεχίζονται σε όλες τις μονάδες εντός των μολυσμένων περιοχών Λευκωσίας και Λάρνακας, με την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες να χαρακτηρίζεται αναμενόμενη. Παράλληλα, αυξάνεται και ο αριθμός των μονάδων με αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα στις ίδιες περιοχές.

Συνολικά, οι μολυσμένες μονάδες περιλαμβάνουν 13 βοοειδών (9 στη Λάρνακα και 4 στη Λευκωσία), 92 αιγοπροβάτων (67 στη Λάρνακα και 25 στη Λευκωσία) και 3 χοιροτροφικές μονάδες στη δυτική Λευκωσία. Τα επηρεαζόμενα ζώα αντιστοιχούν στο 9,5% των ενήλικων αιγοπροβάτων, 2,8% των βοοειδών και περίπου 7,89% των χοίρων.

Οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λάρνακα, ενώ προχωρά και η εμβολιαστική κάλυψη. Η δεύτερη φάση εμβολιασμού στα βοοειδή έχει φτάσει στο 81% και στα αιγοπρόβατα στο 64% του συνολικού πληθυσμού. Όλες οι χοιροτροφικές μονάδες εντός ζωνών περιορισμού έχουν λάβει τουλάχιστον τον πρώτο εμβολιασμό, ενώ τέσσερις μονάδες στη Λάρνακα έχουν ήδη επανεμβολιαστεί.

Για τις κόκκινες αγελάδες και τα παχύουρα πρόβατα στη Λάρνακα που εντοπίστηκαν θετικά, αναφέρεται ότι οποιαδήποτε απόφαση για παρέκκλιση θα βασιστεί σε τεκμηρίωση της καθαροαιμίας τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο ή όφελος από ενδεχόμενη διατήρηση ή θανάτωσή τους.

Σημειώνεται ότι στις 24 Απριλίου 2026 εκδόθηκε νέα απόφαση από την ΕΕ, με την οποία παρατείνονται τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα έως τις 15 Ιουνίου 2026, χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών.