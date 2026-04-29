Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές αυξάνονται

Σε χαμηλό τριάμισι ετών υποχώρησε αυτόν τον μήνα το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έπληξε σκληρά τον τομέα των υπηρεσιών ενώ ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται, ακόμη και όταν τα στοιχεία για τις χορηγήσεις έδειξαν μέτρια σημάδια ανθεκτικότητας, σύμφωνα με μια σειρά στοιχείων την που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει πληγεί σκληρά από τις επιπτώσεις του πολέμου με μια σειρά από έρευνες αυτής της εβδομάδας να δίδουν μερικές πρώτες ενδείξεις για το πόσο άσχημα μπορεί να πληγεί η νομισματική ένωση των 21 κρατών μελών.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν αύξηση των τιμών και μείωση της οικονομικής ανάπτυξης, ένα δίλημμα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς επιδιώκει να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, αλλά οποιαδήποτε αυστηροποίηση της πολιτικής της θα είναι αναπόφευκτο να βλάψει την ήδη εύθραυστη ανάπτυξη.

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μειώθηκε στις 93,0 μονάδες αυτόν τον μήνα, από 96,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας πολύ κάτω από τις προσδοκίες, καθώς η συνιστώσα των υπηρεσιών βυθίστηκε σε χαμηλό πέντε ετών.

«Η μείωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση της εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών, καθώς και των διευθυντών εταιρειών στους τομείς των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου», ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μειώθηκε κατά πολύ, αντανακλώντας τις πιο αρνητικές αξιολογήσεις των διευθυντών σε όλες τις... συνιστώσες» του τομέα.

Από την άλλη, αυξήθηκαν οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης, ακολουθώντας την απότομη αύξηση που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα, υποδεικνύοντας ότι οι εταιρείες αναμένουν συνεχή αύξηση του συνολικού πληθωρισμού, δεδομένου του υψηλού κόστους ενέργειας και των πιθανών ελλείψεων στην προσφορά.

«Η έρευνα της Επιτροπής του Απριλίου υποδηλώνει ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να πλήξει την δραστηριότητα της Ευρωζώνης λίγο πιο σκληρά από ό,τι προβλέπουμε», δήλωσε η Franziska Palmas της εταιρείας Capital Economics.

«Οι προσδοκίες των εταιρειών υπηρεσιών για τις τιμές πώλησης αυξήθηκαν περαιτέρω, αλλά όχι αρκετά ώστε η ΕΚΤ να αναλάβει δράση στην αυριανή συνεδρία της», πρόσθεσε.

Η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης οφείλεται στην επιδείνωση των απόψεων των καταναλωτών σχετικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους στο παρελθόν και το μέλλον, τις προθέσεις τους να πραγματοποιήσουν σημαντικές αγορές και τις προσδοκίες τους για τις γενικές οικονομικές προοπτικές, αναφέρει η Επιτροπή.

Πηγή: ΚΥΠΕ