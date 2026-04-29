Έγκριση Κομισιόν προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων λόγω κρίσης στη Μ. Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να στηρίξουν άμεσα την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF) που παρουσίασε η εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τον ανταγωνισμό, Τερέσα Ριμπέρα στο Στρασβούργο, έχει σύμφωνα με την Κομισιόν στοχευμένο και έκτακτο χαρακτήρα, ενώ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε τομείς, όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, που αναγνωρίζονται ως ευάλωτοι από την Επιτροπή.

Σύμφωνα με την απόφαση, το πλαίσιο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ προβλέπεται τακτική επανεξέτασή του ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή και τη συνολική οικονομική συγκυρία.

Προβλέπεται σε επίπεδο των 27 η κοινοποίηση των μέτρων που θα λαμβάνονται στο πλαίσιο του METSAF στην Κομισιόν με στόχο την ταχεία έγκριση των μέτρων, με την Κομισιόν να δηλώνει ετοιμότητα εξέτασης κατά περίπτωση επιπλέον προσωρινών μέτρων όπως η επιδότηση του κόστους καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρότι η μετάβαση σε μια καθαρή οικονομία αποτελεί τη μακροπρόθεσμη λύση για την ενεργειακή ασφάλεια για την Κομισιόν, τα έκτακτα μέτρα επιτρέπουν την άμεση παρέμβαση ώστε «να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη των πλέον εκτεθειμένων επιχειρήσεων», σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις σε επιχειρήσεις των σχετικών κλάδων, μεταξύ άλλων για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους καυσίμων και λιπασμάτων, βάσει της πραγματικής κατανάλωσης, ενώ επιπλέον η διαδικασία για μικρότερα ποσά ενίσχυσης θα είναι απλοποιημένη.

Σε γεωργία, αλιεία, χερσαίες μεταφορές και ενδοενωσιακές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν σύμφωνα με την απόφαση να καλύπτουν έως και το 70% των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από τις αυξήσεις τιμών. Ο υπολογισμός θα βασίζεται στη διαφορά μεταξύ τρεχουσών και ιστορικών τιμών, καθώς και στην κατανάλωση πριν από την κρίση.

Για τις ίδιες κατηγορίες προβλέπεται και απλουστευμένο καθεστώς, όπου τα ποσά ενίσχυσης μπορούν να καθορίζονται με βάση γενικούς δείκτες, όπως το μέγεθος της επιχείρησης ή η εκτιμώμενη κατανάλωση καυσίμων, χωρίς την ανάγκη αναλυτικής τεκμηρίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις €50.000 ανά δικαιούχο.

Το METSAF περιλαμβάνει επίσης προσαρμογές στο υφιστάμενο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη Συμφωνία Καθαρής Βιομηχανίας (CISAF), επιτρέποντας αυξημένη ευελιξία για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, η ένταση ενίσχυσης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αυξηθεί έως και στο 70% της επιλέξιμης κατανάλωσης, καλύπτοντας έως το ήμισυ της συνολικής χρήσης ενέργειας, χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις απανθρακοποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ