Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΗΠΑ: Ο Πάουελ αποχωρεί από επικεφαλής της Fed, αλλά παραμένει ως διοικητής - Aμετάβλητα τα επιτόκια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πάουελ, που συμπληρώνει οκτώ χρόνια στην ηγεσία της Fed, χαιρέτισε τον διάδοχό του, τον Κέβιν Γουόρς, και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το αξίωμα του διοικητή της ομοσπονδιακής τράπεζας αφού λήξει η θητεία του στην προεδρία του θεσμού, στις 15 Μαΐου.

Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) διατήρησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο ίδιο επίπεδο τα επιτόκια, μεταξύ 3,5-3,75%, στην τελευταία κατά τα φαινόμενα συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ.

Ο Πάουελ, που συμπληρώνει οκτώ χρόνια στην ηγεσία της Fed, χαιρέτισε τον διάδοχό του, τον Κέβιν Γουόρς, και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το αξίωμα του διοικητή της ομοσπονδιακής τράπεζας αφού λήξει η θητεία του στην προεδρία του θεσμού, στις 15 Μαΐου.

Υποσχέθηκε ότι θα κρατήσει «χαμηλούς τόνους», ενώ εξέφρασε και την ικανοποίησή του επειδή μπήκε στο αρχείο η ποινική έρευνα σε βάρος του. Όπως είπε, θέλει να παραμείνει στη Fed τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που διεξάγει και ο γενικός επιθεωρητής της για το θέμα της υπέρβασης κόστους στην ανακαίνιση της έδρας της.

Εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία, ο Κέβιν Γουόρς θα παραλάβει τη σκυτάλη από τον Πάουελ στις 15 Μαΐου. Το πρωί, μια Επιτροπή της Γερουσίας έδωσε το «πράσινο φως» για τον διορισμό του μόνο με τις ψήφους των Ρεπουμπλικάνων μελών της καθώς οι Δημοκρατικοί τον χαρακτηρίζουν «μαριονέτα» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα