Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς: Σε DVB-T2 η επίγεια τηλεόραση από Ιούλιο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε [ηχητικό]

Σε τροχιά τεχνολογικής αναβάθμισης εισέρχεται η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο, με τη μετάβαση στο ευρωπαϊκό πρότυπο DVB T2 να τοποθετείται χρονικά την 1η Ιουλίου. Όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 και 97.6, η αλλαγή αυτή συνιστά ουσιαστικά αναβάθμιση του δικτύου, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα και τη χωρητικότητα της μετάδοσης.

Η μετάβαση στο DVB T2 επιτρέπει τη μετάδοση εικόνας και ήχου υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητες ακόμη και για 4K περιεχόμενο, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια. Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοπαπά, η νέα τεχνολογία αξιοποιεί πιο αποδοτικά το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων, μειώνοντας τις απώλειες και ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία θέασης.

Την ίδια ώρα, η αναβάθμιση αυτή έχει και ευρύτερη σημασία σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών, καθώς απελευθερώνει επιπλέον φάσμα, το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί για σκοπούς κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται με τη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για αποδοτικότερη χρήση των συχνοτήτων και ενίσχυση των δικτύων νέας γενιάς.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ο κ. Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι η προηγούμενη περίοδος λειτουργίας από την Velister διήρκεσε 15 χρόνια. Πριν από τη λήξη της, προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός για την περίοδο 2025 έως 2040, στο πλαίσιο του οποίου προέκυψε η νέα διαχειρίστρια εταιρεία.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι χωρίς προκλήσεις, καθότι καταγράφονται παράπονα από μέρος του κοινού, κυρίως από συνταξιούχους, σε σχέση με την ανάγκη προμήθειας αποκωδικοποιητή ενώ επιπλέον κάποιοι θα κληθούν να πληρώσουν και εγκατάσταση του. Για όσους διαθέτουν σύγχρονες τηλεοράσεις, συνήθως μετά το 2017, που υποστηρίζουν το πρότυπο DVB T2, η διαδικασία περιορίζεται σε έναν απλό επανασυντονισμό καναλιών. Αντίθετα, για παλαιότερες συσκευές απαιτείται αγορά αποκωδικοποιητή, με κόστος που κυμαίνεται περίπου στα 40 ευρώ, ή αντικατάσταση της τηλεόρασης.

Ακούστε την παρέμβαση του Χριστόδουλου Πρωτοπαπά, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 30-04-2026 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ