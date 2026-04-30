Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων: Μειώθηκαν στα €5,9 εκατ. τα κέρδη 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την καταβολή μερίσματος ύψους €2,9 εκατ από τα κέρδη του έτους 2024 και 2025, το οποίο αναλογεί σε €0,02105 ανά μετοχή

Μειωμένα κέρδη για το 2025 ανακοίνωσε η  Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων.

Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 υποχώρησε σε €5,9 εκατ. έναντι €6,1 εκατ. το 2024.

Το μερίδιο κέρδους από τη συνδεδεμένη εταιρεία Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αυξήθηκε σε €8,9 εκατ. από €6,5 εκατ. το 224.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που προωθήθηκε στο ΧΑΚ, η μείωση στην κερδοφορία του Συγκροτήματος οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής επιβάρυνσης ύψους €2,3 εκατ., η οποία προέκυψε από την επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, λόγω της αλλαγής του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 12,50% σε 15%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το καθαρό κέρδος της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στα €6,1 εκατ. (2024: €5,6 εκατ.). Η αύξηση στην κερδοφορία οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από μερίσματα που αναγνωρίστηκαν από τη συνδεδεμένη εταιρεία Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

Μερίσματα

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 26 Ιουνίου 2025 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρείας του έτους 2023 ύψους €2,9 εκατ. το οποίο αναλογεί σε €0,02105 ανά μετοχή. Το μέρισμα καταβλήθηκε στους μετόχους την 1η Αυγούστου 2025. Στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14 Οκτωβρίου 2025 εγκρίθηκε η καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρείας του έτους 2025 ύψους €2,1 εκατ., το οποίο αναλογεί σε €0,015 ανά μετοχή. Το μέρισμα καταβλήθηκε στους μετόχους στις 20 Νοεμβρίου 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την καταβολή μερίσματος ύψους €2,9 εκατ από τα κέρδη του έτους 2024 και 2025, το οποίο αναλογεί σε €0,02105 ανά μετοχή. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί ενώπιων της Ετήσιας Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

