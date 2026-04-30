Καμπανάκι για βιωσιμότητα επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στον τουρισμό

Η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή πλήττει σοβαρά τον τουριστικό τομέα, προκαλώντας ήδη αισθητή μείωση στην πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Επισιτισμού και Κέντρων Αναψυχής (ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ), προειδοποιώντας τόσο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους επόμενους μήνες.

«Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα», σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, τονίζεται, η ανάγκη για επέκταση της περιόδου εφαρμογής των μέτρων στήριξης, με έμφαση στην επιδότηση της εργασίας για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να στηριχθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου, εκεί όπου υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη.

Παράλληλα, τονίζεται, η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί χωρίς καθυστέρηση και να αποταθεί άμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης, με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση του τουριστικού τομέα και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας αποτρέποντας ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις.