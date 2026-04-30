Η Ask Wire εξοπλίζει το Τμήμα Φορολογίας με προηγμένη και αναλυτική πληροφόρηση για τα ακίνητα

Εξειδικευμένη πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες και δεδομένα ακινήτων, αποκτά το Τμήμα Φορολογίας. Μετά την συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε με την Ask Wire, τον κορυφαίο πάροχο δεδομένων και αναλύσεων ακινήτων σε Κύπρο και Ελλάδα, το Τμήμα φορολογίας θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την πλατφόρμα πληροφοριών ακινήτων της εταιρείας.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να εφοδιάσει το Τμήμα Φορολογίας με δεδομένα και αναλυτικά εργαλεία θεσμικού επιπέδου για την παρακολούθηση της κυπριακής αγοράς ακινήτων με μεγαλύτερη ακρίβεια, συνέπεια και διαφάνεια. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ιδιόκτητη πλατφόρμα της Ask Wire, η οποία ενοποιεί κατακερματισμένα δεδομένα ακινήτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον ανάλυσης.

H πλατφόρμα παρέχει μεταξύ άλλων:

Οι βασικές δυνατότητες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

● Αναλυτική εικόνα κάθε τεμαχίου: Πλήρης ταυτοποίηση και πληροφορίες τόσο για τα φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. μέγεθος, τοποθεσία) όσο και για το ιδιοκτησιακό/νομικό καθεστώς κάθε ακινήτου σε ολόκληρη την Κύπρο.

● Πραγματικά δεδομένα της αγοράς: Επεξεργασία των επίσημων συναλλαγών του Κτηματολογίου, τα οποία φιλτράρονται για την αφαίρεση λαθών και συνδυάζονται με τα δεδομένα της Ask Wire, ώστε να αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική εικόνα της αγοράς.

● Τρέχουσες τιμές πώλησης και ενοικίασης: Συνεχής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των τιμών που ζητούνται σε πραγματικό χρόνο, μέσα από ενεργές αγγελίες της ελεύθερης αγοράς.

● Έξυπνη χαρτογράφηση: Πρόσβαση σε σύγχρονους χάρτες, αεροφωτογραφίες και εικόνες δρόμου, πάνω στους οποίους εφαρμόζονται «φίλτρα» για να φαίνονται ξεκάθαρα οι πολεοδομικές ζώνες, οι προστατευόμενες περιοχές (όπως το δίκτυο Natura 2000) και οι πιθανοί γεωλογικοί κίνδυνοι.

● Παρακολούθηση τραπεζικών ακινήτων και εκποιήσεων: Εύκολος εντοπισμός ακινήτων που έχουν περάσει στην κατοχή τραπεζών (ή εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων) και παρακολούθηση πώς διαμορφώνονται οι τιμές τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης ή πώλησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου ανέφερε:

«Είναι τιμή μας να υποστηρίζουμε το Τμήμα Φορολογίας στην προσπάθειά του να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο το Κράτος εκτιμά και παρακολουθεί τα ακίνητα. Συνδυάζοντας συγκριτικές πωλήσεις, ζητούμενες τιμές, περιβαλλοντικές παραμέτρους και αναλύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, παρέχουμε στους φορολογικούς λειτουργούς την ίδια ποιότητα πληροφοριών στην οποία βασίζονται καθημερινά κορυφαίες τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία. Αυτή η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς υποστηρίζει τη λειτουργία μιας ακόμη πιο δίκαιης και αποδοτικής αγοράς ακινήτων για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος».

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας εκτίμησης ακινήτων και της φορολογικής διοίκησης

Η συμφωνία συνεργασίας αντικατοπτρίζει την ευρύτερη στροφή της δημόσιας διοίκησης της Κύπρου προς τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βάσει δεδομένων. Η πλατφόρμα της Ask Wire έχει δημιουργηθεί και εξελίσσεται παράλληλα με την πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και τη χωρική μοντελοποίηση, επιτρέποντας στους ερευνητές και τους λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας να εξετάζουν την αγορά σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, να διασταυρώνουν νομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς και να βασίζουν τις εκτιμήσεις σε τρέχοντα στοιχεία αντί για ιστορικά σημεία αναφοράς.